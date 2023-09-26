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بدقائق حضر أسرع سلطة نودلز

9/26/2023 3:44:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - النودلز هو عبارة عن شعيريّة سريعة التحضير، ومنتشرة بشكل كبير في البلاد العربية، وهي من الوجبات المشبعة وسريعة التحضير، ويمكن إعدادها بطرق عديدة، نقدم لكم طريقة سلطة النودلز.

المكوّنات

كوب ونصف من الماء.

ثلاثة أكياس من النودلز بنكهة الدجاج.

بصلة صغيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

نصف كوب من المشروم مقطع إلى قطع صغيرة.

نصف كوب من الزيتون الأسود المقطع إلى حلقات.

نصف كوب من الزيتون الأخضر المقطع إلى حلقات.

حبة واحدة من الفلفل الرومي الأحمر المقطع إلى مكعبات صغيرة.

حبة واحدة من الفلفل الرومي الأصفر المقطع إلى مكعبات صغيرة.

حبة واحدة من الفلفل الرومي الأخضر المقطع إلى مكعبات صغيرة.

علبة من الذرة.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

عصير نصف ليمونة حسب الذوق.

ملح حسب الذوق.

حبة جزر واحدة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

التحضير

يوضع النودلز في قدر به كوب ونصف الكوب من الماء ويترك يغلي لمدة خمس دقائق، ثم يصفى في مصفاة ويوضع في طبق كبير.

تضاف إلى الطبق البهارات الموجودة في كيس النودلز وملعقة المايونيز ويخلط جيداً مع النودلز.

تضاف قطع الفلفل الملون والزيتون والمشروم والبصلة والجزر مع علبة الذرة كاملة فوق النودلز.

يضاف الملح والليمون إلى الخليط.

تخلط جميع المكوّنات السابقة جيداً وتوضع في طبق التقديم وتزيّن وتقدّم مباشرة.

ملاحظة يمكن تزيين طبق النودلز بالفلفل المقطع والذرة.


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