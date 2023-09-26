بدقائق حضر أسرع سلطة نودلز

بدقائق حضر أسرع سلطة نودلز
التاريخ
9/26/2023 3:44:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - النودلز هو عبارة عن شعيريّة سريعة التحضير، ومنتشرة بشكل كبير في البلاد العربية، وهي من الوجبات المشبعة وسريعة التحضير، ويمكن إعدادها بطرق عديدة، نقدم لكم طريقة سلطة النودلز.
المكوّنات
كوب ونصف من الماء.
ثلاثة أكياس من النودلز بنكهة الدجاج.
بصلة صغيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
نصف كوب من المشروم مقطع إلى قطع صغيرة.
نصف كوب من الزيتون الأسود المقطع إلى حلقات.
نصف كوب من الزيتون الأخضر المقطع إلى حلقات.
حبة واحدة من الفلفل الرومي الأحمر المقطع إلى مكعبات صغيرة.
حبة واحدة من الفلفل الرومي الأصفر المقطع إلى مكعبات صغيرة.
حبة واحدة من الفلفل الرومي الأخضر المقطع إلى مكعبات صغيرة.
علبة من الذرة.
ملعقة كبيرة من المايونيز.
عصير نصف ليمونة حسب الذوق.
ملح حسب الذوق.
حبة جزر واحدة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
التحضير
يوضع النودلز في قدر به كوب ونصف الكوب من الماء ويترك يغلي لمدة خمس دقائق، ثم يصفى في مصفاة ويوضع في طبق كبير.
تضاف إلى الطبق البهارات الموجودة في كيس النودلز وملعقة المايونيز ويخلط جيداً مع النودلز.
تضاف قطع الفلفل الملون والزيتون والمشروم والبصلة والجزر مع علبة الذرة كاملة فوق النودلز.
يضاف الملح والليمون إلى الخليط.
تخلط جميع المكوّنات السابقة جيداً وتوضع في طبق التقديم وتزيّن وتقدّم مباشرة.
ملاحظة يمكن تزيين طبق النودلز بالفلفل المقطع والذرة.
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