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البصول قائماً بأعمال مدير مستشفى الجامعة الأردنية

9/26/2023 3:44:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، تكليف الدكتور نادر محمد نزال البصول ، الأستاذ في الجراحة العامة بكلية الطب قائماً بأعمال مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية.

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