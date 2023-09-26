البصول قائماً بأعمال مدير مستشفى الجامعة الأردنية

البصول قائماً بأعمال مدير مستشفى الجامعة الأردنية
التاريخ
9/26/2023 3:44:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، تكليف الدكتور نادر محمد نزال البصول ، الأستاذ في الجراحة العامة بكلية الطب قائماً بأعمال مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية.
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