عبدالكريم الدغمي شيخاً لعشيرة المشاقبة بني حسن
التاريخ
9/26/2023 3:44:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شكر النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي محافظ المفرق اليوم الأحد على تهنئته له بتعيينه شيخاً لعشيرة المشاقبة بني حسن.
ووالد النائب عبدالكريم الدغمي هو الشيخ المعروف فيصل ضيف الله الدغمي.
أكمل الدغمي دراسته الثانويّة في مدينة المفرق عام 1973، ثمّ التحق بجامعة بيروت العربية، وحصل على بكالوريوس في الحقوق وتخرّج عام 1977م، ثم نال شهادة الماجستير في القانون من جامعة الاسكندرية.
بعد تخرّجه عمل في سلك المحاماة لفترة طويلة، واكتسب خبرة عمليّة في المجال الحقوقيّ ممّا أهّله لخوض غمار الانتخابات النيابيّة عن دائرته في مدينة المفرق، وفاز بعضويّة مجلس النوّاب الحادي عشر، وذلك بعد استئناف الحياة البرلمانيّة عام 1989م.
كما كان عضوا في مجلس أمناء جامعة آل البيت، وعضوا في البرلمان العربي الانتقالي، وعضوا في هيئة شباب كلّنا الأردنّ.
وتقلّد الدغمي عدة مناصب حكومية فعُيّن وزيرًا للشؤون البلديّة والقرويّة عام 1989، ثمّ وزيرًا للعمل عام 1991، ووزيرًا للعمل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في نفس العام 1991.وفي عام 1996 تسلّم منصب وزير العدل في حكومة عبد الكريم الكباريتي.
MENAFN26092023000151011027ID1107141568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.