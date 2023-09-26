عبدالكريم الدغمي شيخاً لعشيرة المشاقبة بني حسن

ووالد النائب عبدالكريم الدغمي هو الشيخ المعروف فيصل ضيف الله الدغمي.

أكمل الدغمي دراسته الثانويّة في مدينة المفرق عام 1973، ثمّ التحق بجامعة بيروت العربية، وحصل على بكالوريوس في الحقوق وتخرّج عام 1977م، ثم نال شهادة الماجستير في القانون من جامعة الاسكندرية.

بعد تخرّجه عمل في سلك المحاماة لفترة طويلة، واكتسب خبرة عمليّة في المجال الحقوقيّ ممّا أهّله لخوض غمار الانتخابات النيابيّة عن دائرته في مدينة المفرق، وفاز بعضويّة مجلس النوّاب الحادي عشر، وذلك بعد استئناف الحياة البرلمانيّة عام 1989م.

كما كان عضوا في مجلس أمناء جامعة آل البيت، وعضوا في البرلمان العربي الانتقالي، وعضوا في هيئة شباب كلّنا الأردنّ.

وتقلّد الدغمي عدة مناصب حكومية فعُيّن وزيرًا للشؤون البلديّة والقرويّة عام 1989، ثمّ وزيرًا للعمل عام 1991، ووزيرًا للعمل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في نفس العام 1991.وفي عام 1996 تسلّم منصب وزير العدل في حكومة عبد الكريم الكباريتي.