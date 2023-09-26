شغب بالرمثا إثر مداهمات لمحال بيع الدخان الأجنبي

اندلعت أعمال شغب في مدينة الرمثا اليوم الأحد، على خلفية مداهمة الأجهزة الأمنية لمحال بيع الدخان الأجنبي "المهرب".

وبحسب شهود عيان لـ"خبرني" عمد المحتجون

على المداهمات إلى إغلاق بعض الشوارع بالإطارات المشتعلة. مما استدعى إطلاق الأجهزة الأمنية للقنابل المسيلة للدموع.

وطالت المداهمات عدة محلات

تجارية في منطقة السوق وسط مدينة الرمثا، وطريق خط الشام الدولي.



