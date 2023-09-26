شغب بالرمثا إثر مداهمات لمحال بيع الدخان الأجنبي

شغب بالرمثا إثر مداهمات لمحال بيع الدخان الأجنبي
التاريخ
9/26/2023 3:44:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - علاء البلاسمة
اندلعت أعمال شغب في مدينة الرمثا اليوم الأحد، على خلفية مداهمة الأجهزة الأمنية لمحال بيع الدخان الأجنبي "المهرب".
وبحسب شهود عيان لـ"خبرني" عمد المحتجون
على المداهمات إلى إغلاق بعض الشوارع بالإطارات المشتعلة. مما استدعى إطلاق الأجهزة الأمنية للقنابل المسيلة للدموع.
وطالت المداهمات عدة محلات
تجارية في منطقة السوق وسط مدينة الرمثا، وطريق خط الشام الدولي.
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