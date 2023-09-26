اغتيال رئيس فريق كولومبي بسبب خسارة مباراة

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- Khaberni) خبرني - أعلن نادي تيغرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي لكرة القدم مقتل رئيسه إدغار بايز بعيار ناري بعد هزيمة للفريق بملعبه يوم السبت الماضي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن بايز (63 عاما) كان عائدا للمنزل بسيارة برفقة ابنته عقب الخسارة 3-2 أمام أتليتيكو وقتله شخصان على دراجة نارية بالقرب من الاستاد.
ونجت ابنته من الحادث دون ضرر وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.
وذكر النادي في بيان: عائلة تيغرس والمجتمع الرياضي في حالة انهيار بعد هذا الحادث.
وقال فرناندو خاراميو رئيس رابطة دوري المحترفين الكولومبي في نعي بايز: التزامه وإخلاصه من أجل تطوير الرياضة بمنطقتنا تركا علامة لا يمكن محوها، كان من الامتياز التعرف عليه.
وأضاف: كان يحظى دائما باحترام أصدقائه بسبب مواقفه القوية والجديرة بالاحترام ولحبه للرياضة التي نشعر جميعا تجاهها بالشغف.
وستقف الفرق دقيقة صمت حدادا على بايز في الجولتين القادمتين من المباريات.
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