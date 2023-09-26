تونسي يُخرج أول فيلم من داخل السجن

MENAFN - Khaberni) خبرني - خلال السنوات الأخيرة، اعتاد المخرجون التونسيون على عرض أفلامهم في السجون ضمن تظاهرة خاصة على هامش مهرجان قرطاج السينمائي.

إلا أن المخرج الشاب سفيان عمري قرر الخروج عن المألوف عبر تصوير فيلم داخل السجن، خلال فترة سجنه لست سنوات بسبب تعاطيه لمادة مخدرة.

وقال سفيان لقناة بي بي سي عربي“كنت أشعر بالإحباط واليأس، لأني سأمضي ست سنوات مع أشخاص لا أعرفهم، قبل أن يخبرني أحد المسؤولين أن لديهم ناديا للتمثيل في السجن وهكذا بدأت تجربتي الفنية الجديدة”.

وأضاف“عندما دخلت السجن كنت بصدد التحضير لأحد الأفلام، فقلت في نفسي: لماذا لا أعمل فيلما داخل السجن؟ وهكذا كتبت سيناريو حول قصة خيالية وبدأت الرحلة، واستمر التصوير لثمانية أشهر، وأقنعت عددا من السجناء بالتمثيل. وعندما تم عرض الفيلم في صالة عامة خارج السجن، شعرت أني استعدت إنسانيتي التي فقدتها لسنوات عدة”.