رواد مدينة ملاهي كندية يعلقون رأساً على عقب لنصف ساعة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- شعر رواد مدينة ملاهي كندية، بالخوف الشديد، بعد أن ظلوا عالقين رأساً على عقب في لعبة أرجوحة البندول لمدة نصف ساعة تقريباً.
في حوالي الساعة 10:40 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت، انقلبت لعبة البندول في مدينة ملاهي“ذا لومبرجاك” في فوغان، بمقاطعة أونتاريو الكندية.
وتُظهر لقطات نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي صورتها جياشيرا ريفيرا، عربة أرجوحة البندول وهي عالقة في وضعية عكسية بزاوية 180 درجة مئوية.. وبقي ركاب الأرجوحة البالغ عددهم 45 راكباً معلقين في الهواء لمدة نصف ساعة تقريباً.
وقال الطفل سبنسر باركهاوس، البالغ من العمر 11 عاماً، إنه اعتقد في البداية أن
التوقف كان جزءاً من اللعبة، ولكنه عرف بوجود مشكلة ما عندما نظر إلى الأسفل وشاهد سيارات الإسعاف.
وأضاف سبنسر، أن أحد الركاب المذعورين تقيأ بينما شعر هو وشقيقته البالغة من العمر 15 عاماً بالخدر في أرجلهما، كما تم الإبلاغ عن إصابة راكبين بآلام في الصدر.
وبعد قرابة نصف ساعة، نجح فريق من المهندسين في إصلاح اللعبة، وتمكن الركاب من النزول بأمان، حيث خضع بعضهم للإسعافات الأولية.
تم افتتاح ملاهي "ذا لومبرجاك" في عام 2018، وتحتوي على أرجوحتي بندول على شكل فأس يصل ارتفاعهما إلى 22 متراً.
وقد تم إغلاق اللعبة حتى يتم تحديد الخلل بشكل دقيق، وبدأ مسؤولو مدينة الملاهي بالتحقيق لاكتشاف سبب ما حدث، وفق ما أورد موقع“ميترو” الإلكتروني.
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