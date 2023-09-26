رواد مدينة ملاهي كندية يعلقون رأساً على عقب لنصف ساعة

MENAFN - Khaberni) خبرني- شعر رواد مدينة ملاهي كندية، بالخوف الشديد، بعد أن ظلوا عالقين رأساً على عقب في لعبة أرجوحة البندول لمدة نصف ساعة تقريباً.

في حوالي الساعة 10:40 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت، انقلبت لعبة البندول في مدينة ملاهي“ذا لومبرجاك” في فوغان، بمقاطعة أونتاريو الكندية.

وتُظهر لقطات نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي صورتها جياشيرا ريفيرا، عربة أرجوحة البندول وهي عالقة في وضعية عكسية بزاوية 180 درجة مئوية.. وبقي ركاب الأرجوحة البالغ عددهم 45 راكباً معلقين في الهواء لمدة نصف ساعة تقريباً.



وقال الطفل سبنسر باركهاوس، البالغ من العمر 11 عاماً، إنه اعتقد في البداية أن

التوقف كان جزءاً من اللعبة، ولكنه عرف بوجود مشكلة ما عندما نظر إلى الأسفل وشاهد سيارات الإسعاف.

وأضاف سبنسر، أن أحد الركاب المذعورين تقيأ بينما شعر هو وشقيقته البالغة من العمر 15 عاماً بالخدر في أرجلهما، كما تم الإبلاغ عن إصابة راكبين بآلام في الصدر.

وبعد قرابة نصف ساعة، نجح فريق من المهندسين في إصلاح اللعبة، وتمكن الركاب من النزول بأمان، حيث خضع بعضهم للإسعافات الأولية.

تم افتتاح ملاهي "ذا لومبرجاك" في عام 2018، وتحتوي على أرجوحتي بندول على شكل فأس يصل ارتفاعهما إلى 22 متراً.

وقد تم إغلاق اللعبة حتى يتم تحديد الخلل بشكل دقيق، وبدأ مسؤولو مدينة الملاهي بالتحقيق لاكتشاف سبب ما حدث، وفق ما أورد موقع“ميترو” الإلكتروني.