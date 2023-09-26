دافع عن فصيلة كلاب متوحشة فتعرض لهجوم أحدها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعرض رجل بريطاني لهجوم من قبل كلب متوحش من فصيلة إكس إل بولي، وذلك بعد أن سبق ودافع عن هذه الفصيلة من الكلاب في ضوء الحظر القادم عليها.
وتعرض بن تشيشيك من ولفرهامبتون، ويست ميدلاندز، للهجوم في حوالي الساعة 10 مساءً يوم الجمعة 22 سبتمبر (أيلول).. وأفاد "بن" بأنه طلب من صاحب الكلب السيطرة عليه لأنه كان خارج نطاق السيطرة.. ويُزعم أن المالك قام بعد ذلك بتحريض الكلب على مهاجمة بن قبل أن يهاجمه هو بنفسه.
وأصيب بن بجروح وكدمات عميقة بعد الحادث، وتعرض أيضاً لـ 12 كسراً حول إحدى عينيه.
وكان بن تحدث سابقاً ضد حظر هذه السلالة.. وعلى الرغم من أنه لا يمتلك كلباً من نوع إكس إل بولي، إلا أنه يمتلك كلباً من نوع آخر، وقال على الإنترنت: "يمكن تعليم أي سلالة أن تكون عدوانية.. لقد حان الوقت لنتوقف عن إلقاء اللوم على الطرف الخاطئ".
وكان بن يمشي مع كلبه وعائلته، وقال أحد الأقارب أن الأسرة بأكملها قد صدمت بسبب الحادث، وأضافت أن بن يتعافى الآن، لكنهم ما زالوا لا يعتقدون أنه ينبغي حظر السلالة.
وأكدت شرطة وست ميدلاندز أنها تحقق في القضية، وقال متحدث باسم الشرطة: "حضر الضباط ووجدوا رجلاً في الثلاثينيات من عمره مصاباً بجروح في وجهه وساقه.. لحسن الحظ، لا يُعتقد أن هذه الإصابات خطيرة على حياته، وقد تم علاجه من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات".
وأضاف متحدث باسم الشرطة "نحن نواصل التحقيقات من منزل إلى منزل ونراجع لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة كجزء من تحقيقنا المستمر"، وبحسب ما ورد لا تزال الشرطة تعمل على تعقب الكلب وصاحبه، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.
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