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4 استخدامات مدهشة للبن الرائب لن يُخبرك بها أحد

9/26/2023 3:44:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في هذا المقال، سنلقي الضوء على فوائد اللبن الرائب في تحسين نكهة وقوام الأطعمة المختلفة. سواء كنت تستخدمين اللبن الرائب الطازج أو“القاطع”، يمكنك تحضير الأطعمة التالية باستخدامه:

1. صنع الكيك والمعجنات:

يعمل اللبن الرائب بالتعاون مع صودا الخبز على تخمير العجين بشكل جيد، مما يمنحه هشاشة وهشاشة. يمكنك استخدامه بدلاً من الحليب السائل في وصفات الكيك والمعجنات المفضلة لديك.

2. تتبيل الدجاج:

يمكنك استخدام اللبن الرائب في تتبيل قطع الدجاج قبل قليها بدلاً من استخدام الزبادي. سيمنح جلد الدجاج لونًا ذهبيًا رائعًا ويضفي نكهة مميزة.

3. جبن قريش:

يمكنك استغلال اللبن الرائب“القاطع” لتحويله إلى جبنة قريش. قم بإضافة الملح والزعتر وزيت الزيتون إلى اللبن الرائب، ثم ضعه في قماشة وربطها جيدًا لتصفية الماء الزائد. ستحصلين بعدها على جبنة لذيذة ومميزة.

4. صوص حامض:

على الرغم من أنه ليس حامضًا بشكل مكثف مثل الخل أو عصير الليمون، إلا أن اللبن الرائب يضفي نكهة لذيذة. يعد صلصة مثالية للعديد من أنواع السلطات، ويمكن استخدامه كبديل سريع للكريمة الحامضة أو الويبة الخفق.

من خلال الاستفادة من فوائد اللبن الرائب، يمكنك تعزيز طعم وجودة أطباقك المفضلة.

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