4 استخدامات مدهشة للبن الرائب لن يُخبرك بها أحد

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- Khaberni) خبرني - في هذا المقال، سنلقي الضوء على فوائد اللبن الرائب في تحسين نكهة وقوام الأطعمة المختلفة. سواء كنت تستخدمين اللبن الرائب الطازج أو“القاطع”، يمكنك تحضير الأطعمة التالية باستخدامه:
1. صنع الكيك والمعجنات:
يعمل اللبن الرائب بالتعاون مع صودا الخبز على تخمير العجين بشكل جيد، مما يمنحه هشاشة وهشاشة. يمكنك استخدامه بدلاً من الحليب السائل في وصفات الكيك والمعجنات المفضلة لديك.
2. تتبيل الدجاج:
يمكنك استخدام اللبن الرائب في تتبيل قطع الدجاج قبل قليها بدلاً من استخدام الزبادي. سيمنح جلد الدجاج لونًا ذهبيًا رائعًا ويضفي نكهة مميزة.
3. جبن قريش:
يمكنك استغلال اللبن الرائب“القاطع” لتحويله إلى جبنة قريش. قم بإضافة الملح والزعتر وزيت الزيتون إلى اللبن الرائب، ثم ضعه في قماشة وربطها جيدًا لتصفية الماء الزائد. ستحصلين بعدها على جبنة لذيذة ومميزة.
4. صوص حامض:
على الرغم من أنه ليس حامضًا بشكل مكثف مثل الخل أو عصير الليمون، إلا أن اللبن الرائب يضفي نكهة لذيذة. يعد صلصة مثالية للعديد من أنواع السلطات، ويمكن استخدامه كبديل سريع للكريمة الحامضة أو الويبة الخفق.
من خلال الاستفادة من فوائد اللبن الرائب، يمكنك تعزيز طعم وجودة أطباقك المفضلة.
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