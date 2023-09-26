للشعر والجسم.. فوائد كثيرة لزيت بذور العنب

MENAFN - Khaberni) خبرني - يستخلص من شجرة العنب ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر والبشرة والجلد، ويعطي نتيجة سريعة لا يحتاج إلى وقت طويل.

فوائد زيت بذور العنب للجسم

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد، التي تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف.

يحافظ على صحة القلب حيث يعمل على تنظيم نسبة الكولسترول بالدم، ويتخلص من الكولسترول السيّئ في الجسم.

مفيد للمرضى الذين يعانون من السكر.

يقوم بحماية الأوعية الدموية والشعيرات الدموية حيث يعمل على حمايتها من الكسر أو التلف.

يعمل كمضاد حيوي و يشفي من الالتهابات.

يساعد زيت العنب على مداوة الجروح، ويسارع من عملية شفاء الجروح.

يقضي على الهالات السوداء حول العين.

يعمل على شد الجلد وإخفاء التجاعيد.

ويقضي على حب الشباب والرؤوس السوداء.

يرطب البشرة، ويمنع الشيخوخة.

فوائد زيت بذور العنب للشعر

يعمل على زيادة نمو الشعر وبشكل سريع، حيث يحتوي على فيتامين E الذي يعمل على تكثيف الشعر وتسريع نموه.

يقوم بترطيب فروة الرأس والشعر.

يقضي على القشرة.

يعطي الشعر لمعاناً وحيوية.

يساعد في جعل الشعر قوياً.

يستخدم كبديل لبلسم الشعر، حيث إنّه يعتبر بلسماً طبيعياً للشعر.

يحمي الشعر من التلف والصبغات والمواد الكمياويّة التي تضرّ الشعر.

يعالج تقصف الشعر، ويحميه من الجفاف.