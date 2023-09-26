للشعر والجسم.. فوائد كثيرة لزيت بذور العنب

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- Khaberni) خبرني - يستخلص من شجرة العنب ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر والبشرة والجلد، ويعطي نتيجة سريعة لا يحتاج إلى وقت طويل.
فوائد زيت بذور العنب للجسم
يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد، التي تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف.
يحافظ على صحة القلب حيث يعمل على تنظيم نسبة الكولسترول بالدم، ويتخلص من الكولسترول السيّئ في الجسم.
مفيد للمرضى الذين يعانون من السكر.
يقوم بحماية الأوعية الدموية والشعيرات الدموية حيث يعمل على حمايتها من الكسر أو التلف.
يعمل كمضاد حيوي و يشفي من الالتهابات.
يساعد زيت العنب على مداوة الجروح، ويسارع من عملية شفاء الجروح.
يقضي على الهالات السوداء حول العين.
يعمل على شد الجلد وإخفاء التجاعيد.
ويقضي على حب الشباب والرؤوس السوداء.
يرطب البشرة، ويمنع الشيخوخة.
فوائد زيت بذور العنب للشعر
يعمل على زيادة نمو الشعر وبشكل سريع، حيث يحتوي على فيتامين E الذي يعمل على تكثيف الشعر وتسريع نموه.
يقوم بترطيب فروة الرأس والشعر.
يقضي على القشرة.
يعطي الشعر لمعاناً وحيوية.
يساعد في جعل الشعر قوياً.
يستخدم كبديل لبلسم الشعر، حيث إنّه يعتبر بلسماً طبيعياً للشعر.
يحمي الشعر من التلف والصبغات والمواد الكمياويّة التي تضرّ الشعر.
يعالج تقصف الشعر، ويحميه من الجفاف.
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