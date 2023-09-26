هناندة: قطاع الأمن السيبراني الأكثر نموا بالعالم

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، الاثنين، إن المستقبل للاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية والوظائف الرقمية، مما يتطلب حماية الفضاء الرقمي من الهجمات السيبرانية.

وأضاف الهناندة، خلال جلسة حوارية بعنوان "نظرة خاطفة على تكنولوجيا المستقبل" عقدت على هامش انطلاق قمة الأمن السيبراني الأولى في الأردن، أن الوزارة تدعم القطاع الخاص بعمليات التحول الرقمي وصولا لتقديم الخدمات بأقل كلفة وأفضل طريقة.

وانطلقت في عمّان، الاثنين، قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني DOT CYBER SUMMIT، بحضور ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله، وبمشاركة أكثر من 600 شخصية من دول عدة.

ولفت هناندة إلى أن المنطقة العربية معظمها شباب يؤمن بالعمل من خلال المنصات الرقمية مما يتطلب توفير ما يحتاجونه من خدمات وحماية، مشيرا إلى أن الأردن أطلق استراتيجية للتحول الرقمي تتطرق لتنظيم تقديم الخدمات الرقمي والإلكترونية.

وبين أن الأمن السيبراني أكثر قطاع نموا بالعالم واقتصاده يضاهي ميزانيات دول وينمو بشكل مستمر اضافة لنمو الجريمة الإلكترونية.

ودعا لإيجاد عملية مستدامة لتنمية مهارات الشباب بمجال الأمن السيبراني، متحدثا عن تصدير الأردن للكفاءات البشرية للعمل في الخارج.

ولفت إلى أهمية ما أنجزته وزارة الاقتصاد الرقمي بخصوص تفعيل الهوية الرقمية واعتماد الوثائق الرقمية بديلا عن التقليدية، إضافة لجوانب تشريعية أنجزت رسميا مثل قانون البيانات الشخصية وقانون البيئة الاستثمارية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان قال إن الأردن بدء بتقديم خدمات الجيل الخامس، مشيرا إلى أن تقنية الجيل الخامس كلفتها عالية والأردن قدم خدماتها بعد دول الخليج.

وأشار إلى أنه توجد شركتان في الأردن (أورنج، أمنية) يقدموا حاليا خدمات الجيل الخامس.

ولفت إلى أن البقاء عند النظر للمخاطر سيمنعنا من إدخال أي تكنولوجيا جديدة، مشيرا لأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص بهذا المجال للحفظ أمن المعلومات والشبكات.

وتحدث عن وجود تعاون بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمركز الوطني للأمن السيبراني إضافة للبنك المركزي الأردني بما يخص المحافظ الإلكترونية.