صالونات عمّان تتناول تفاصيل التعديل الوزاري

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - خاص
انشغلت صالونات عمان السياسية في الساعات الماضية بتناول تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب على حكومة بشر الخصاونة.
ورجحت المصادر والانباء الواردة حتى اللحظة أن يشمل التعديل ، الثلاثاء ، 5 حقائب وزارية.
ومن المتوقع انضمام عمر العياصرة للحكومة وزيرا للاتصال الحكومي، وخير أبو صعيليك وزيرا للعمل، ووسام التهتموني وزيرة للنقل،
وجمال الخريشة وزير للشؤون السياسية، ورائد أبو سعود وزير مياه.
وسيشمل التعديل – بحسب ما هو متوقع - خروج وزيري الاتصال الحكومي فيصل الشبول والمياه محمد النجار.
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