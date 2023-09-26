صوفيا لورين تخضع لجراحة طارئة بعد سقوطها داخل منزلها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعرضت النجمة الإيطالية صوفيا لورين إلى أزمة صحية بعد سقوطها في منزلها في سويسرا، حيث أصيبت بكسور عدة تطلبت تدخلا جراحيا عاجلا.
وقال متحدث باسم النجمة السينمائية الإيطالية صوفيا لورين، الإثنين، إنها خضعت لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها في جنيف.
العملية الجراحية التي أجريت للممثلة التي تبلغ من العمر 89 عاما والحائزة على جائزة الأوسكار "سارت بشكل جيد وهي الآن بحاجة إلى الراحة وكل شيء سيُحل".
ولم يذكر المتحدث تفاصيل لكنه قال إن تقارير وسائل الإعلام الإيطالية صحيحة.
وأفادت التقارير بأن الممثلة، التي تعد من أشهر نجمات السينما في القرن العشرين، سقطت في منزلها بجنيف الأحد وأصيبت بكسر في الفخذ.
ولدت صوفيا فيلاني تشيكولوني في العاصمة الإيطالية روما في 20 سبتمبر/ أيلول 1934، ولم يكن فيلاني تشيكولوني سوى الأب الذي تبناها عندما تزوج أمها والتي كانت معلمة بيانو.
نشأت صوفيا في مدينة بوتسولي بالقرب من نابولي بإيطاليا، حيث عاشت والدتها، وصوفيا نفسها، وأختها ماريا، مع أجدادها، وخالاتها وأعمامها في شقة من غرفتين.
عانت صوفيا سوء التغذية عندما كانت طفلة كانت تسمى صوفيا ستوزيكادينتي أو "صوفيا مسواك"، إذ كانت فتاة نحيفة وخجولة وخائفة وغير جذابة.
وكانت إحدى الطرق التي يمكن للمرأة من خلالها كسب المال هي المشاركة في مسابقات ملكات الجمال.
ومن هنا دخلت صوفيا، التي تحولت من "عود الأسنان" إلى مراهقة جميلة، إحدى هذه المسابقات وتأهلت للنهائيات.
وبعد هذه المسابقة، حزمت والدتها متعلقاتهم وتوجهت إلى روما، حيث استقرت.
قبل العمل في السينما، غيرت صوفيا تشيكولوني اسم عائلتها إلى لازارو Lazzaro للعمل في المجلات الهزلية الشعبية والتي تستخدم الصور الفوتوغرافية بدلاً من الرسوم التوضيحية للصور.
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