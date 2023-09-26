صوفيا لورين تخضع لجراحة طارئة بعد سقوطها داخل منزلها

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعرضت النجمة الإيطالية صوفيا لورين إلى أزمة صحية بعد سقوطها في منزلها في سويسرا، حيث أصيبت بكسور عدة تطلبت تدخلا جراحيا عاجلا.

وقال متحدث باسم النجمة السينمائية الإيطالية صوفيا لورين، الإثنين، إنها خضعت لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها في جنيف.

العملية الجراحية التي أجريت للممثلة التي تبلغ من العمر 89 عاما والحائزة على جائزة الأوسكار "سارت بشكل جيد وهي الآن بحاجة إلى الراحة وكل شيء سيُحل".

ولم يذكر المتحدث تفاصيل لكنه قال إن تقارير وسائل الإعلام الإيطالية صحيحة.

وأفادت التقارير بأن الممثلة، التي تعد من أشهر نجمات السينما في القرن العشرين، سقطت في منزلها بجنيف الأحد وأصيبت بكسر في الفخذ.

ولدت صوفيا فيلاني تشيكولوني في العاصمة الإيطالية روما في 20 سبتمبر/ أيلول 1934، ولم يكن فيلاني تشيكولوني سوى الأب الذي تبناها عندما تزوج أمها والتي كانت معلمة بيانو.

نشأت صوفيا في مدينة بوتسولي بالقرب من نابولي بإيطاليا، حيث عاشت والدتها، وصوفيا نفسها، وأختها ماريا، مع أجدادها، وخالاتها وأعمامها في شقة من غرفتين.

عانت صوفيا سوء التغذية عندما كانت طفلة كانت تسمى صوفيا ستوزيكادينتي أو "صوفيا مسواك"، إذ كانت فتاة نحيفة وخجولة وخائفة وغير جذابة.

وكانت إحدى الطرق التي يمكن للمرأة من خلالها كسب المال هي المشاركة في مسابقات ملكات الجمال.

ومن هنا دخلت صوفيا، التي تحولت من "عود الأسنان" إلى مراهقة جميلة، إحدى هذه المسابقات وتأهلت للنهائيات.

وبعد هذه المسابقة، حزمت والدتها متعلقاتهم وتوجهت إلى روما، حيث استقرت.

قبل العمل في السينما، غيرت صوفيا تشيكولوني اسم عائلتها إلى لازارو Lazzaro للعمل في المجلات الهزلية الشعبية والتي تستخدم الصور الفوتوغرافية بدلاً من الرسوم التوضيحية للصور.