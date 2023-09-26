ماديسون: توتنهام تخلص من سمعته القديمة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال جيمس ماديسون لاعب وسط توتنهام هوتسبير، إن فريقه أظهر مجددا شراسة في اللعب بعد التأخر والتعادل 2-2 مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتخلص من سمعته القديمة كفريق هش.

وصنع ماديسون، المنضم من ليستر سيتي في يونيو الماضي، هدفي توتنهام لزميله القائد سون هيونغ مين، ليتعافى الفريق من تأخره مرتين ويخرج بنقطة واحدة في قمة شمال لندن.

وقاتل توتنهام ليفوز على شيفيلد يونايتد في الجولة السابقة، حيث سجل هدفين في الوقت بدل الضائع لينتصر 2-1، وقال ماديسون إن ما يقوله الكثير من المشجعين ووسائل الإعلام بخصوص انهيار الفريق تحت الضغط هو أمر غير صحيح.

وقال ماديسون لمحطة (توك سبورت): عندما تسمع حديث المشجعين والمحايدين عن توتنهام بقولهم إنه ‭‭'‬‬ضعيف ولين وهش‭‭'‬‬، فهذا هراء.

وأضاف: أعتقد أننا أثبتنا في الأسبوعين الاخيرين أننا ربما نسير في اتجاه مختلف. سجلنا في الدقيقتين 98 و101 أمام شيفيلد لنحقق فوزا متأخرا، عندما بدا أننا سنعاني من يوم من تلك الأيام.

وتابع: واليوم (مساء الأحد) نجحنا في التعويض مرتين أمام أحد أفضل فرق العالم، وعدنا وواصلنا القتال حتى النهاية.

وسجل سون هدفا في كل شوط ليلغي تقدم أرسنال بواسطة كريستيان روميرو، بطريق الخطأ في مرماه، وركلة جزاء من بوكايو ساكا، وأشاد صاحب الهدفين بالشخصية الرائعة لفريقه.

وقال سون: أعتقد أن الأداء كان رائعا. فعلنا كل شيء حتى النهاية. بوضوح مباراة القمة كانت مفعمة بالمشاعر.

وأضاف: كانت العودة في هذا التوقيت مهمة. لقد أظهرنا شخصية رائعة ولقد أظهر ماديسون شجاعة هائلة.

وبقي الفريقان دون هزيمة في الدوري ولكل منهما 14 نقطة من ست مباريات، ويحتل توتنهام المركز الرابع بفارق الأهداف عن أرسنال.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري برصيه 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليفربول وثلاث نقاط عن برايتون آند هوف ألبيون.