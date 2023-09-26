سوق دبي يسجل أعلى مستوى في 8 سنوات

MENAFN - Khaberni) خبرني - عزز سوق دبي المالي مكاسبه في مستهل الأسبوع وربح رأسماله السوقي ما يربو على 3.7 مليار درهم ليحلق نحو أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو/تموز 2015.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي من 697.8 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 701.59 مليار درهم بنهاية تداولات اليوم، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.87 تريليون درهم.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و511.9 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 336.2 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 22.7 ألف صفقة.

سوق دبي وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.32% أو ما يعادل 13.5 نقطة ليغلق عند 4182.06 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 15 يوليو/تموز 2015، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار بنسبة 1.03% والاتصالات 0.794% والمالية 0.62% والخدمات 0.4%.

وتعزز أداء سوق دبي بمكاسب أسهم العقار مع صعود "إعمار العقارية" بنسبة 2.06%، و"إعمار للتطوير" 0.14%، كما صعد "الإمارات دبي الوطني" 1.37% و"دبي للاستثمار" 0.8% و"ديوا" 0.38% و"إمباور" 0.52% و"تبريد" 0.27% و"دو" 0.94%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 224.3 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 60 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" 51.2 مليون درهم، و"دبي التجاري" 46.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند 9836.69 نقطة، فيما أقفل مؤشر "فادكس 15" بالغاً مستوي 9540.11 نقطة، وصعد مؤشر قطاع العقار بنحو 2.36% والصناعة 0.42% والسلع الاستهلاكية 0.31% والطاقة 0.28%.

وكان ضمن الأسهم الخضراء في سوق أبوظبي "أبوظبي الإسلامي" مع ارتفاعه بنسبة 2.47% و"الدار العقارية" 2.41% و"موانئ أبوظبي" 1.1% و"أدنوك للتوزيع" 0.53% و"أدنوك للحفر" 0.5% و"ملتيبلاي" 0.5% و"أبوظبي التجاري" 0.35% و"الفا ظبي" 0.29% و"أدنوك للغاز" 0.29%.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 206.8 مليون درهم ليغلق عند 403 دراهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً 111.8 مليون درهم وأقفل عند 20.52 درهم، ثم "ملتيبلاي" 96.2 مليون درهم ووصل إلى 4.02 درهم و"الدار" 90.2 مليون درهم بالغاً مستوي 5.95 درهم.