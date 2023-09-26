الرفاعي للأحزاب: ادخلوا الجامعات آمنين

MENAFN - Khaberni) خبرني - رعى نائب رئيس مجلس الأعيانسمير الرفاعي اليوم الأثنين في جامعة آل البيت بمحافظة المفرق المؤتمر الوطنيالختامي لمشروع "تمكين مؤسسات المجتمع المدني من تعزيز التماسك المجتمعي" الذي ينفذه مركز الحياة-راصد بالتعاون مع مركز مؤشرات، بحضور سفير مملكة النرويج في الأردن السيد ايسبين ليندباك والنائب يزن شديفات والنائب إسماعيل المشاقبة، وبمشاركة أكثر من 150 طالبة وطالباً من مختلف الجامعات، ويأتي هذا المؤتمر انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية في التحديث الشامل، المتمثل في تحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية، ومتوائمًا مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأشار دولة سمير الرفاعي في حفل افتتاح المؤتمر حول وجوده في جامعة آل البيت أنه لم يكن يتخيّل قبل أربع سنوات بأن يلتقي بالشباب في جامعة اردنية لحثّهم على المشاركة في الأحزاب، وليس فقط لحثّهم، بل لندعوهم لقيادة المشهد، مضيفًا انه يستلهم الطاقة الإيجابية على الدوام من الطاقات الشبابية في النشاط والإبداع.

كما وأوضح الرفاعي إلى أن اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية عند تأسيسها، فتحت الباب للحوار مع كافة الفئات المجتمعية والتقت بكافة الفعاليات المجتمعية بمختلف محافظات المملكة واستفادت من الآراء والتوصيات التي تم تقديمها لها، ورسخت أسس الحوار والتشاركية مع الشباب والنساء والمنتخبين والفاعلين ومؤسسات المجتمع المدني، ولفت الرفاعي إلي الحوار والتواصل بين مختلف الأطياف والفئات جزء من أساسي من التماسك المجتمعي الذي يعتبر ركيزة أساسية في عملية التحديث السياسي.



وفيما يتعلق بالدور المنوط بالأحزاب، أكّد الرفاعي على مسؤوليتها في تقديم برامج شاملة وواضحة وقابلة للتنفيذ، وقدّم الرفاعي نصيحته للشباب حول اختيار الحزب للانتساب، وقال إنه يجب أن يتم بناءً على فكر وبرامج الحزب وليس على أي من المعايير الأخرى، مشيرًا أن الاختلاف بين المدارس والمرجعيات الفكرية أمرٌ صحي يسهم في تعدد وشمولية المواقف ووجهات النظر.



وشدّد الرفاعي على أن سوء اختيار الأحزاب والخروج بممثلين غير حقيقين لمتطلبات المرحلة، سينعكس حتمًا على مسار التحديث السياسي في مرحلتيه الثانية والثالثة وسنعود بالتالي إلى نقطة البداية وهنا سنكون نحن أصحاب المسؤولية سواءً جامعات أو مؤسسات مجتمع مدني أو أعيان أو نواب أو إعلام وكافة الفاعلين، كما وخاطب الرفاعي رؤساء الجامعات الأردنية بأهمية فتح كافة الأبواب أمام الأحزاب والشباب لممارسة العمل الحزبي والسياسي، ووجه رسالة للأحزاب بشكل عام والشباب بشكل خاص قائلاً لهم ادخلوا الجامعات آمنين مستنداً بذلك على قانون الأحزاب والتشريعات المصاحبة له والتي ضمنت العمل الحزبي بالجامعات، وحول خوف بعض الشباب من العمل الحزبي، أكد الرفاعي على أن الأحزاب آمنة وهي التي ستقود المراحل القادمة استناداً للتشريعات التي أقرتها الدولة الأردنية.



بدوره أشار دولة سفير النرويج في الأردن السيد ايسبين ليندباك أن إهمال دور النساء والشباب في المجتمع سوف يضعف من أداء دولنا، وأكد على أهمية إشراكهم بالتحدث حول البيئة والتغيير المناخي ودورهم في تعزيز السلام والتماسك المجتمعي، كما وعبر ليندباك عن سروره بما حققه المشروع، خصوصًا لانسجامه مع عملية التحديث السياسي في الأردن، وعبر ليندباك عن تطلعه للتعلم ما حققه المشروع من مبادرات، واهتمامه بالاطلاع على أفكار الشباب حول فهم التحديات التي تواجهنا جميعًا.

من جهته رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور أسامة نصير أكد على أن الجامعة بكل ما فيها من كوادر أكاديمية وإدارية سوف تكون داعمة لعملية الإصلاح السياسي، وفقًا للتوجيهات الملكية. وأشار إلى أن ما تشهده الدولة من عملية إصلاح على مختلف الأصعدة، وخصوصًا على الصعيد السياسي، يرفع من أهمية الدور السياسي للجامعة، خاصة في مجال تنمية الوعي السياسي والإسهام في التنشئة السياسية للطلاب.

واعتبر نصير أن الجامعة من أكثر المؤسسات التي تبسط للطالب فيها الطريق إلى الشأن العام، وتحثّه عليه، وتوفر له البيئة المناسبة التي تساعده على سلك درب العمل العام والتفاعل معه، وأوضح نصير على أن الجامعة لها دور علمي وسياسي معًا، ويمكن أن يتواجدا في الجامعة معًا بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، فلا يكون الدور العلمي والأكاديمي على حساب دورها السياسي ولا العكس، حيث لا بد من الموازنة بينهما.

بدوره مدير مركز الحياة-راصد الدكتور عامر بني عامر لفت إلى وصول عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر وغير مباشر إلى ما يزيد عن 37 ألف شخص، وأشار إلى أن المشروع هدف إلى تعزيز وبناء التماسك المجتمعي، وبناء قدرات 24 مؤسسة مجتمع مدني. وأوضح بني عامر إلى أن هذا المؤتمر سوف يظهر لنا كيف سوف يؤثر مشروع التحديث السياسي على التماسك المجتمعي وضرورة استثماره عملية التحديث في تعزيز التماسك.



وشارك بالمؤتمر ما يزيد عن 150 شابة وشاب، من عدد مختلف من المحافظات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من صناع القرار والفاعلين في المجتمع، حيث ناقشوا ضمن 10 مجموعات حوارية مركزة أفكارهم وطرحوا تحدياتهم المتعلقة في التماسك المجتمعي وعملية التحديث السياسي، بوجود دولة سمير الرفاعي ورئيس الجامعة والسفير النرويجي، وعدد مختلف من نواب ومسؤولين. وشهدت المجموعات نقاش مثمر حللوا به واقع الحال، وعرضوا حلولهم للتصدي للتحديات والتطوير والبناء على عملية الإصلاح السياسي واستثمار الفرص التي توفرها، يذكر أن مشروع تمكين مؤسسات المجتمع المدني من تعزيز التماسك المجتمعي ينفذ من قبل مركز الحياة – راصد بتمويل من وزارة الخارجية النرويجية.