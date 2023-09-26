شريم سفيرة للسلام في الأردن

وبينت شريم في تصريح صحفي لها اليوم الاثنين ان اختيارها سفيرة للمنظمة جاء عقب مشاركتها للمؤتمر الذي عقدته المنظمة مؤخراً في كوريا الجنوبية تحت عنوان " قمة المرأة للسلام العالمي 2023".

وكانت شريم قد اكدت في المؤتمر الدور الذي تضطلع به المرأة الأردنية في السلام والامن لافتة بذات الوقت الى اجندات المرأة للسلام والامن.

كما تناولت عدد من العناوين الرئيسة حول سبل تعزيز السلام المتقدم للنساء واعداد مستقبل سلمي للأطفال والشباب بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وزادت ان المرأة اليوم لها مشاركة كبيرة جنبًا الى جنب مع الرجل بالجهود المبذولة لصنع السلام ومنع النزاعات، مبينة بهذا الصدد ان عدد النساء المشاركات في عمليات صنع السلام الرسمية حالياً لا يزال منخفضاً رغم تعدّد الالتزامات والمبادرات المتخذة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتابعت انه في السنوات الماضية تم تمثيل المرأة الاردنية بشكل كبير في مواقع صنع القرار وفي القطاع الأمني والعسكري، وعدد المشاركة النسائية يزداد كل سنة لافتة بهذا الشأن الى ان الخطة الوطنية الاردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، ساهمت بشكل كبيرة في الاستجابة للنوع الاجتماعي في تحقيق السلم والامان.

وتابعت قائلة: للمشاركة السياسية للمرأة دور كبير لتحقيق الأمن والسلام لذلك قمنا سابقًا بجهود جبارة عبر التعديلات الدستورية برفع نسب مشاركة المرأة سياسيًا، فتم اقرار حزمة من القوانين من شأنها تطوير وتعزيز تمكين المرأة الاردنية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وبختام حديثها أكدت شريم على دور الدولة الأردنية ومدى اهتمامها بالمرأة وتعزيز سبل الأمن والأمان والحماية، موضحة ان الأردن كانت من اوائل الدول التي وضعت خطة تفعيل قرار مجلس الأمن 1325، لإيمانها بالدور الذي تمثله وتلعبه المرأة بتحقيق السلام والحماية.