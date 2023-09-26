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وجهات أوروبية تستحق الزيارة خلال أشهر الخريف

9/26/2023 3:44:46 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - مع اقتراب فصل الخريف، حان الوقت للتخطيط لرحلة ممتعة لمشاهدة الطبيعة وهي تتحول نحو النسائم الباردة وأوراق البرتقال المتساقطة. الخريف هو موسم غير موسم السياحة، لذلك يمكن للمسافرين الاستمتاع بالعروض الفنادق بأسعار معقولة. وفي السطور التالية مجموعة من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة في فصل الخريف.

إشبيلية

تشهد مدينة إشبيلية الإسبانية طقسًا حارًا في فصل الصيف، علمًا أن سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر هي الأشهر المثالية لزيارة إشبيلية. تعتبر إشبيلية من أجمل مناطق إسبانيا، وهي وجهة أوروبية شديدة الجمال. تقع في جنوب إسبانيا. أحد كنوزها، الكازار، مُصنف كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو. تتمتع إشبيلية بمناخ مثالي على مدار السنة. ولمن يرغب في قضاء عطلة هادئة في مدينة دافئة بعيداً عن الزحام أو الضوضاء، ينصح بحجز رحلة إلى إشبيلية خلال فصل الخريف.

فلورنسا

تعد فلورنسا الوجهة المفضلة للمسافرين الباحثين عن الوجهات الأكثر رومانسية في أوروبا، ويبحثون عن أفضل الفعاليات الثقافية في إيطاليا، فضلاً عن أجمل المتاحف في أوروبا. إذا كانت فلورنسا وجهتك السياحية هذا الخريف، فلا تفوت زيارة شواطئ إيطاليا المفضلة وقلاعها الشاهقة.

غرناطة

تعتبر قلعة غرناطة الأسطورية من أجمل القلاع في إسبانيا. ولعل هذا من أجمل آثار الوجود الإسلامي في الأندلس. يعد هذا القصر المهيب، المحاط بالنباتات المورقة، رمزًا لغرناطة. خلف هذا القصر الضخم توجد جبال سييرا نيفادا المغطاة بالثلوج. وفي الخريف يمكن حجز الفنادق بأفضل الأسعار، كما توفر المدينة رحلات داخلية والعديد من الأنشطة برفقة مرشدين سياحيين.

لوغانو

لوغانو مدينة سويسرية فريدة من نوعها بطبيعتها. وهناك تمتزج الأذواق والألوان، ليبدأ الاحتفال ببداية فصل الخريف بصحبة الأصدقاء أو العائلة. وتشتهر المدينة بمطاعمها المتنوعة ومنتجاتها الغذائية المميزة. تستضيف لوغانو، سويسرا، مهرجان الخريف التقليدي، الذي يعيد الحياة إلى شوارع وساحات وسط المدينة القديمة. ولمدة ثلاثة أيام، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، سيتمكن الزوار من اكتشاف المأكولات المحلية في الكهوف المتنوعة المنتشرة في شوارع المدينة. ولا ينبغي أيضًا تفويت سوق الخريف، الذي يبيع المنتجات الغذائية المحلية والمصنوعات اليدوية. كما سيكون هناك الكثير من العروض الموسيقية الترفيهية التي تقدمها الفرق الشعبية المختلفة. تقدم المدينة جولة مجانية بصحبة مرشد لاكتشاف الهندسة المعمارية الجميلة والمناظر الطبيعية في لوغانو.

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