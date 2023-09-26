وجهات أوروبية تستحق الزيارة خلال أشهر الخريف

وجهات أوروبية تستحق الزيارة خلال أشهر الخريف
التاريخ
9/26/2023 3:44:46 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - مع اقتراب فصل الخريف، حان الوقت للتخطيط لرحلة ممتعة لمشاهدة الطبيعة وهي تتحول نحو النسائم الباردة وأوراق البرتقال المتساقطة. الخريف هو موسم غير موسم السياحة، لذلك يمكن للمسافرين الاستمتاع بالعروض الفنادق بأسعار معقولة. وفي السطور التالية مجموعة من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة في فصل الخريف.
إشبيلية
تشهد مدينة إشبيلية الإسبانية طقسًا حارًا في فصل الصيف، علمًا أن سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر هي الأشهر المثالية لزيارة إشبيلية. تعتبر إشبيلية من أجمل مناطق إسبانيا، وهي وجهة أوروبية شديدة الجمال. تقع في جنوب إسبانيا. أحد كنوزها، الكازار، مُصنف كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو. تتمتع إشبيلية بمناخ مثالي على مدار السنة. ولمن يرغب في قضاء عطلة هادئة في مدينة دافئة بعيداً عن الزحام أو الضوضاء، ينصح بحجز رحلة إلى إشبيلية خلال فصل الخريف.
فلورنسا
تعد فلورنسا الوجهة المفضلة للمسافرين الباحثين عن الوجهات الأكثر رومانسية في أوروبا، ويبحثون عن أفضل الفعاليات الثقافية في إيطاليا، فضلاً عن أجمل المتاحف في أوروبا. إذا كانت فلورنسا وجهتك السياحية هذا الخريف، فلا تفوت زيارة شواطئ إيطاليا المفضلة وقلاعها الشاهقة.
غرناطة
تعتبر قلعة غرناطة الأسطورية من أجمل القلاع في إسبانيا. ولعل هذا من أجمل آثار الوجود الإسلامي في الأندلس. يعد هذا القصر المهيب، المحاط بالنباتات المورقة، رمزًا لغرناطة. خلف هذا القصر الضخم توجد جبال سييرا نيفادا المغطاة بالثلوج. وفي الخريف يمكن حجز الفنادق بأفضل الأسعار، كما توفر المدينة رحلات داخلية والعديد من الأنشطة برفقة مرشدين سياحيين.
لوغانو
لوغانو مدينة سويسرية فريدة من نوعها بطبيعتها. وهناك تمتزج الأذواق والألوان، ليبدأ الاحتفال ببداية فصل الخريف بصحبة الأصدقاء أو العائلة. وتشتهر المدينة بمطاعمها المتنوعة ومنتجاتها الغذائية المميزة. تستضيف لوغانو، سويسرا، مهرجان الخريف التقليدي، الذي يعيد الحياة إلى شوارع وساحات وسط المدينة القديمة. ولمدة ثلاثة أيام، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، سيتمكن الزوار من اكتشاف المأكولات المحلية في الكهوف المتنوعة المنتشرة في شوارع المدينة. ولا ينبغي أيضًا تفويت سوق الخريف، الذي يبيع المنتجات الغذائية المحلية والمصنوعات اليدوية. كما سيكون هناك الكثير من العروض الموسيقية الترفيهية التي تقدمها الفرق الشعبية المختلفة. تقدم المدينة جولة مجانية بصحبة مرشد لاكتشاف الهندسة المعمارية الجميلة والمناظر الطبيعية في لوغانو.
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