تنمرت عليها معلمتها وسخرت.. طفلة تخطف قلوب السعوديين

وأظهر الفيديو الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، الصغيرة تحكي قصتها مع معلمتها التي طلبت منهم أن يخبروها ماذا يريدون أن يصبحوا عندما يكبرون، فقالت إنها تريد أن تصبح طبيبة أسنان.

لتفاجئها المعلمة بضحكة ساخرة، وسخرية غير مفهومة من طموحها. بل تنمرت على الصغيرة متسائلة "كيف تصبحين طبيبة أسنان وأسنانك مكسرة"، فأجهشت الطفلة في البكاء.

وتفاعل مع المقطع الفنان فايز المالكي، وطلب من متابعيه على منصة "X" تويتر سابقا طريقة للتواصل مع الطفلة، منادياً بأن يتكفل أحد بترميم أسنانها، ومحاسبة المعلمة.

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من أطباء أسنان، ومراكز للاستشارات النفسية، حيث عرضوا دعما مجانيا للطفلة.

فيما استاء الكثيرون من تصرف المعلمة، مشددين على وجوب أن تعين إدارات التعليم أخصائيات نفسيات في المدارس ملمين بعلم نفس تربوي، للحد من التنمر بين الطلاب أو حتى المعلمين.

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