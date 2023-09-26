أشغال العاصمة تطرح عطاء على نظام الشراء الالكتروني

حيث أعلنت المديرية عن طرح عطاء صيانة العبارات الأنبوبية وأعمال تصريف المياه على الطرق الرئيسية والثانوية والقروية في لواء ناعور.

ويعد نظام الشراء الإلكتروني نقطة تحول كبيرة في منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية وتقليل الحاجة لتدخل العنصر البشري في إجراءات الشراء.

ويأتي هذا النظام في إطار توجهات الوزارة لتنفيذ خطة التحول الرقمي عبرَ توفير خدمات حكومية مؤتمتة مما يمهد الطريق للارتقاء بالخدمة الحكومية ضمانًا لراحة المواطن، ورفع كفاءة الأعمال عبرَ توفير الوقت والجهد والتكاليف، وتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والتزامًا من الوزارة بالتحول نحو الإدارة الإلكترونية في أتمتة إجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).