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قمحيه ممثلاً عن شركة أمنية في عضوية مجلس إدارة جمعية تقنية المعلو

9/26/2023 3:44:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أُعلن أمس الأول عن فوز شركة أمنية، ممثلة برئيسها التنفيذي السيد فيصل قمحيه، بعضوية مجلس إدارة جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج) للأعوام 2023 - 2025.

وشارك بانتخابات هيئة مديري جميعة إنتاج التي أجريت مساء الإثنين الماضي 131 شركة من أصل 225 شركة يحق لها التصويت.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال قمحيه: "سعيدون بانتخاب أمنية في عضوية في مجلس إدارة إنتاج، حيث يعكس هذا الاختيار مكانة أمنية الرائدة في سوق الاتصالات الأردني، وأتطلع للعمل مع مجلس إدارة الجمعية لتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطني ودعم نموه، من خلال تسخير خبراتنا وإمكانياتنا التقنية والفنية في هذا المجال".

يذكر أن جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية (انتاج) هي جمعية مهنية غير ربحية تأسست في العام 2000 وتهدف الجمعية إلى دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن وتضم في عضويتها أكثر من 274 شركة.

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