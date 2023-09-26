4 نصائح لنوم جيد في حالة الإصابة بنزلة برد

وقدّم خبير النوم في زد كلينيك توم وايت، في حديث له مع صحيفة إكسبرس البريطانية، مجموعة من النصائح التي تساعد على النوم بشكل جيد، عند الإصابة بنزلة برد، على النحو التالي:

دعم الرقبة بالوسائد

أولاً، حذر وايت من أنه إذا لم يحصل الإنسان على نوم جيد أثناء الليل، فهذا يعني أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول لمحاربة الفيروس والعودة إلى الصحة الجيدة، وأهم نصيحة يجب أن يتذكرها المصاب بنزلة البرد أو الإنفلونزا هي رفع رأسه ورقبته وكتفيه لتقليل سيلان الأنف، بالاستعانة بأكبر عدد ممكن من الوسائد أو البطانيات المطوية لخلق وضعية داعمة للرقبة.

جلسة بخار قبل النوم

أوصى وايت بإجراء جلسة بخار سريعة للوجه، لمدة 5 دقائق قبل النوم، لأن البخار يساعد على استرخاء الشعب الهوائية، وتخفيف المخاط والمساعدة على التنفس بشكل أفضل.

وينصح وايت بإمساك منشفة الحمام والانحناء فوق حوض ماء ساخن، وجعل البخار والهواء الدافئين يدخلان إلى الأنف والرئتين، عن طريق التنفس ببطء وعمق، وحذر وايت من أخذ حمام ساخن قبل النوم، فقد يؤدي ذلك إلى جعل حالتك أسوأ.

الحفاظ على برودة غرفة النوم

من المعروف أن مريض الأنفلونزا يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، لذلك فمن الضروري الحفاظ على غرفة النوم باردة أثناء الليل، لأن ذلك يساعد في الحصول على نوم جيد.

تجديد الهواء في غرفة النوم

ينصح وايت بفتح النافذة والسماح للهواء النقي بالدخول إلى غرفة النوم قبل اللجوء إلى الفراش، للتخلص من الجراثيم وزيادة كمية الأكسجين في الغرفة، وبالتالي الحصول على نوم جيد.