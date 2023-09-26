زيمبابوي.. حافلة ((صدئة)) تغدو خياراً مثالياً للعرائس

زيمبابوي.. حافلة ((صدئة)) تغدو خياراً مثالياً للعرائس
التاريخ
9/26/2023 3:44:40 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أمام قصر العدل في عاصمة زيمبابوي، تتيح عربة للمستعجلين للارتباط أو الذين انتظروا طويلاً دخول القفص الذهبي، الزواج بسرعة، وعلى أكمل وجه. وفي هذه الدولة الواقعة جنوبي القارة الأفريقية، تتولى دافنيه سيواردي التحضير لهذه الزيجات المزدهرة التي ترمي إلى «إظهار النساء أكثر جمالاً في يومهن المنتظر».
وتقول صاحبة السنوات السبع والثلاثين: «إن مختلف النساء يرتدن هذه العربة، أكن شابات أم أكبر سناً». وهي تدير منذ أكثر من عشر سنوات، هذا المتجر لتأجير فساتين الزفاف المقام داخل عربتها الصغيرة «الصدئة» وذات السقف الأبيض، موفرةً للعرائس كل ما يحتجن إليه ليوم الزفاف.
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