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زيمبابوي.. حافلة ((صدئة)) تغدو خياراً مثالياً للعرائس

9/26/2023 3:44:40 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أمام قصر العدل في عاصمة زيمبابوي، تتيح عربة للمستعجلين للارتباط أو الذين انتظروا طويلاً دخول القفص الذهبي، الزواج بسرعة، وعلى أكمل وجه. وفي هذه الدولة الواقعة جنوبي القارة الأفريقية، تتولى دافنيه سيواردي التحضير لهذه الزيجات المزدهرة التي ترمي إلى «إظهار النساء أكثر جمالاً في يومهن المنتظر».


وتقول صاحبة السنوات السبع والثلاثين: «إن مختلف النساء يرتدن هذه العربة، أكن شابات أم أكبر سناً». وهي تدير منذ أكثر من عشر سنوات، هذا المتجر لتأجير فساتين الزفاف المقام داخل عربتها الصغيرة «الصدئة» وذات السقف الأبيض، موفرةً للعرائس كل ما يحتجن إليه ليوم الزفاف.

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