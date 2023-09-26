زيمبابوي.. حافلة ((صدئة)) تغدو خياراً مثالياً للعرائس





وتقول صاحبة السنوات السبع والثلاثين: «إن مختلف النساء يرتدن هذه العربة، أكن شابات أم أكبر سناً». وهي تدير منذ أكثر من عشر سنوات، هذا المتجر لتأجير فساتين الزفاف المقام داخل عربتها الصغيرة «الصدئة» وذات السقف الأبيض، موفرةً للعرائس كل ما يحتجن إليه ليوم الزفاف.