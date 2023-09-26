إكس تضيف ميزة جديدة للإبلاغ عن المحتوى المخالف

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن إضافة جديدة تسهل الإبلاغ عن المحتوى المخالف للقواعد في التطبيق.

وتأتي هذه الإضافة مع تحسينات كبيرة في عملية إعداد التقارير، مما يجعل من السهل تسليط الضوء على المخاوف المحددة في بضع خطوات بسيطة.

وتهدف الميزة الجديدة إلى منح المستخدمين المزيد من الخيارات عند الإبلاغ عن محتوى مخالف، عند النقر على زر الإبلاغ عن منشور، يتاح للمستخدمين اختيار أنواع انتهاكات محددة إضافية، وبمجرد تحديد نوع المشكلة الرئيسية، تظهر شاشة توفر خيارات إضافية تتعلق بهذا الموضوع.

وبعد اختيار الخيار المناسب، يمكن للمستخدمين إرسال تقريرهم بسهولة، مما يسهم في تبسيط العملية بشكل كبير، وبمجرد تسجيل التقرير، ستظهر شاشة توضح الإجراءات الممكنة التي يمكن اتخاذها للحد من أي ضرر إضافي.

وتقدم هذه العملية نظرة عامة على الخطوات التالية والاعتبارات التي يأخذها فريق المنصة في الاعتبار عند مراجعة التقرير.