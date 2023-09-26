إكس تضيف ميزة جديدة للإبلاغ عن المحتوى المخالف

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن إضافة جديدة تسهل الإبلاغ عن المحتوى المخالف للقواعد في التطبيق.
وتأتي هذه الإضافة مع تحسينات كبيرة في عملية إعداد التقارير، مما يجعل من السهل تسليط الضوء على المخاوف المحددة في بضع خطوات بسيطة.
وتهدف الميزة الجديدة إلى منح المستخدمين المزيد من الخيارات عند الإبلاغ عن محتوى مخالف، عند النقر على زر الإبلاغ عن منشور، يتاح للمستخدمين اختيار أنواع انتهاكات محددة إضافية، وبمجرد تحديد نوع المشكلة الرئيسية، تظهر شاشة توفر خيارات إضافية تتعلق بهذا الموضوع.
وبعد اختيار الخيار المناسب، يمكن للمستخدمين إرسال تقريرهم بسهولة، مما يسهم في تبسيط العملية بشكل كبير، وبمجرد تسجيل التقرير، ستظهر شاشة توضح الإجراءات الممكنة التي يمكن اتخاذها للحد من أي ضرر إضافي.
وتقدم هذه العملية نظرة عامة على الخطوات التالية والاعتبارات التي يأخذها فريق المنصة في الاعتبار عند مراجعة التقرير.
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