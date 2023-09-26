كورتني كارداشيان متمة بالتزوير!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اتهم عمدة مدينة ماليبو الأمريكية نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، بتزوير ختمه من أجل الحصول على إذن لتقيم حفلة بعد منتصف الليل.
وذكر العمدة بروس سيلفرشتاين في منشور عبر صفحته على فيس بوك أن عاملين لدى كورتني، وبالنيابة عنها حصلوا بطرق ملتوية على ختم الموافقة من الدرجة الأول للحفل، لكن تبين أنه حفل ترويجي للعلامة التجارية الخاصة بكورتني Poosh.
كما ذكر أن الحفل بدأ عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، وهو ما يفترض الحصول على معاملات مختلفة عن تلك المتبعة في الحفلات العادية.
مطالبة بفتح تحقيق
وطالب بإجراء تحقيق للتأكد مما إذا تم دفع رشاوى لموظفين في المحافظة لتيسير الأمور، والحصول على تزوير لختم الموافقة.. وفي منشور آخر، أسماه "الانقلاب" ذكر العمدة أنه أرسل بريداً إلكترونياً إلى محافظ المدينة، جمع فيه كل المنشورات على إنستغرام وفيس بوك الخاصة بإطلاق العلامة التجارية "بوش"، في حفل ماليبو.
وبحسب ما نقله موقع تي أم زاد، كان العمدة التقى بكورتني خلال قيامه بالرياضة في النادي الرياضي، وطلبت منه الحصول على إذن لحفل، فوافق شفهياً من دون الدخول في تفاصيل الحفل، لأن لكل حدث شروط وظروف معينة تستوجب أوراقاً وإجازات مختلفة، حسبما قال.
وما أثار غضبه –على حد تعبيره- هو كمية الشاحنات التي وصلت إلى المكان، مع نسبة كبيرة من المخلفات الورقية والبلاستيكية والزجاجية، التي انتشرت في المنطقة بسبب المنتجات التي تم عرضها في الحفل، إضافة إلى مستلزماته من مشروبات ومأكولات.
مخالفات وتزوير وإحباط شديد
ذكر أنه طلب من المحتفلين إبراز الأوراق التي تُظهر حصولهم على التراخيص، فتبيّن أنها مخالفة للشروط، إنْ لجهة توقيت الحفل أو لجهة عدد الحضور، وشروط الحماية والمستلزمات الضرورية.
وإذ اعتبر أن ما جرى هو "تزوير" من أجل إرضاء أحد البارزين، أعرب عن شعوره بـ"الإحباط الشديد"، لأن مواطني ماليبو عادة ينتظرون لأسابيع من أجل الحصول على التراحيض لإنجاز احتفالاتهم، بينما المشاهير يعبرون بطرق ملتوية.
وختم العمدة منشوره مؤكداً أنه سيتابع الموضوع حتى ينال كل من ساهم في التزوير عقابه، لأن التجاوزات التي تحصل من أجل المشاهير تمثل خرقاً كبيراً للقواعد والتقالية المرعية الإجراء، إضافة إلى إزعاج المحيط من دون أن يهتموا.
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