كورتني كارداشيان متمة بالتزوير!

MENAFN - Khaberni) خبرني - اتهم عمدة مدينة ماليبو الأمريكية نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، بتزوير ختمه من أجل الحصول على إذن لتقيم حفلة بعد منتصف الليل.

وذكر العمدة بروس سيلفرشتاين في منشور عبر صفحته على فيس بوك أن عاملين لدى كورتني، وبالنيابة عنها حصلوا بطرق ملتوية على ختم الموافقة من الدرجة الأول للحفل، لكن تبين أنه حفل ترويجي للعلامة التجارية الخاصة بكورتني Poosh.

كما ذكر أن الحفل بدأ عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، وهو ما يفترض الحصول على معاملات مختلفة عن تلك المتبعة في الحفلات العادية.

مطالبة بفتح تحقيق

وطالب بإجراء تحقيق للتأكد مما إذا تم دفع رشاوى لموظفين في المحافظة لتيسير الأمور، والحصول على تزوير لختم الموافقة.. وفي منشور آخر، أسماه "الانقلاب" ذكر العمدة أنه أرسل بريداً إلكترونياً إلى محافظ المدينة، جمع فيه كل المنشورات على إنستغرام وفيس بوك الخاصة بإطلاق العلامة التجارية "بوش"، في حفل ماليبو.

وبحسب ما نقله موقع تي أم زاد، كان العمدة التقى بكورتني خلال قيامه بالرياضة في النادي الرياضي، وطلبت منه الحصول على إذن لحفل، فوافق شفهياً من دون الدخول في تفاصيل الحفل، لأن لكل حدث شروط وظروف معينة تستوجب أوراقاً وإجازات مختلفة، حسبما قال.

وما أثار غضبه –على حد تعبيره- هو كمية الشاحنات التي وصلت إلى المكان، مع نسبة كبيرة من المخلفات الورقية والبلاستيكية والزجاجية، التي انتشرت في المنطقة بسبب المنتجات التي تم عرضها في الحفل، إضافة إلى مستلزماته من مشروبات ومأكولات.

مخالفات وتزوير وإحباط شديد

ذكر أنه طلب من المحتفلين إبراز الأوراق التي تُظهر حصولهم على التراخيص، فتبيّن أنها مخالفة للشروط، إنْ لجهة توقيت الحفل أو لجهة عدد الحضور، وشروط الحماية والمستلزمات الضرورية.



وإذ اعتبر أن ما جرى هو "تزوير" من أجل إرضاء أحد البارزين، أعرب عن شعوره بـ"الإحباط الشديد"، لأن مواطني ماليبو عادة ينتظرون لأسابيع من أجل الحصول على التراحيض لإنجاز احتفالاتهم، بينما المشاهير يعبرون بطرق ملتوية.

وختم العمدة منشوره مؤكداً أنه سيتابع الموضوع حتى ينال كل من ساهم في التزوير عقابه، لأن التجاوزات التي تحصل من أجل المشاهير تمثل خرقاً كبيراً للقواعد والتقالية المرعية الإجراء، إضافة إلى إزعاج المحيط من دون أن يهتموا.