مؤسـسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة

مؤسـسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة
التاريخ
9/26/2023 3:44:39 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت عدد من الوزارات والبلديات والمؤسسات الحكومية، الثلاثاء، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتهم لتعبئة وظائف شاغرة.
كما دعت عددا من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية وحضور الامتحان التنافسي واستكمال إجراءات التعيين.
وتاليا التفاصيل عبر موقعنا:
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