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مؤسـسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة

9/26/2023 3:44:39 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت عدد من الوزارات والبلديات والمؤسسات الحكومية، الثلاثاء، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتهم لتعبئة وظائف شاغرة.

كما دعت عددا من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية وحضور الامتحان التنافسي واستكمال إجراءات التعيين.

وتاليا التفاصيل عبر موقعنا:



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