5 إصابات بحادث تصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصيب 5 أشخاص بجروح متوسطة
بحادث تصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان الاثنين، وفق ما أفادت به إدارة الدوريات الخارجية.
وقالت عبر إذاعة الأمن العام الاثنين، الحادث أدى إلى تدهور مركبة وانقلابها، مشيرا إلى أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
وشددت "الدوريات الخارجية" على السائقين بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية ، والسلامة العامة تحسبا من وقوع حوادث السير.
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