5 إصابات بحادث تصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصيب 5 أشخاص بجروح متوسطةبحادث تصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان الاثنين، وفق ما أفادت به إدارة الدوريات الخارجية.





وقالت عبر إذاعة الأمن العام الاثنين، الحادث أدى إلى تدهور مركبة وانقلابها، مشيرا إلى أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج اللازم.







وشددت "الدوريات الخارجية" على السائقين بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية ، والسلامة العامة تحسبا من وقوع حوادث السير.