5 علامات تحذيرية شائعة لأمراض الرئة

خبرني - يتم الاحتفال باليوم العالمي للرئة كل عام في 25 سبتمبر (أيلول) لرفع مستوى الوعي حول صحة الرئتين، وعادة ما يتم التركيز في هذا اليوم على أهمية حماية صحة الرئتين، وعلى الأعراض التي تمكننا من اكتشاف الأمراض المرتبطة بهما.

فيما يلي مجموعة من أهم أعراض أمراض الرئتين، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

​السعال المستمر​

غالباً ما يكون السعال المستمر أو المزمن علامة على وجود خلل ما في الجهاز التنفسي.. في حين أن السعال العرضي أمر طبيعي، إلا أن السعال الذي يستمر لعدة أسابيع، قد يكون مؤشراً على مشاكل الرئة الكامنة، ومن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من السعال المستمر، لأنه قد يكون أحد أعراض حالات مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الربو أو حتى سرطان الرئة.

ضيق في التنفس​

إذا عانيت من ضيق في التنفس بشكل متكرر حتى أثناء الأنشطة الروتينية التي لم تشكل مشكلة من قبل، فهذه علامة خطيرة.. إذ يمكن أن يكون ضيق التنفس، أحد أعراض أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، أو التليف الرئوي، أو أمراض القلب.. ومن الضروري إجراء تقييم سريع من قبل مقدم الرعاية الصحية لتحديد السبب والعلاج المناسب.

الصفير​

وفقا لمايو كلينيك، فإن الصفير هو صوت صفير عالي النبرة يصدر أثناء التنفس.. غالباً ما يشير ذلك إلى أن مجاري الهواء لديك ضيقة أو مقيدة، ما يجعل من الصعب على الهواء التدفق بحرية، ويرتبط الصفير عادةً بالربو أو الحساسية أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.. إذا كنت تعاني من الصفير، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية لتحديد المشكلة الأساسية والحصول على العلاج المناسب.

​ألم في الصدر​

هناك عوامل متعددة قد تسبب ألم الصدر، إلا أن ألم الصدر المرتبط بالرئتين، عادة ما يكون حاداً ومؤلماً للغاية، وقد يتفاقم مع التنفس العميق أو السعال.. ويمكن أن تظهر أمراض الرئة مثل الالتهاب الرئوي أو ذات الجنب أو حتى سرطان الرئة على شكل ألم في الصدر، لذا يجب استشارة أخصائي الرعاية الصحية فور الشعور بآلام حادة في الصدر.

سعال الدم

يعد نفث الدم، أو سعال الدم، من الأعراض الشديدة التي لا ينبغي تجاهلها أبداً.. في حين أنه قد لا يشير دائماً إلى حالة خطيرة، إلا أنه يمكن أن يرتبط بسرطان الرئة أو السل أو الانسداد الرئوي، ويتطلب سعال الدم عناية طبية فورية لتحديد سببه وبدء العلاج المناسب.