أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية عند المزيد من المستويات المرتفعة اليوم مع مخاوف المعروض

(MENAFN
- Your Mind Media ) واصلت أسعار الغاز الطبيعي تيارها الصاعد اليوم لتصل أعلى المستويات التي لم نشهدها من 22 أغسطس الفائت. حيث بلغت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي (TTF) مستوى 44.77 ميغا واط ساعي عند حوالي الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت غرينيتش. في ذات التوقيت أيضاً، واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي البريطاني الارتفاع إلى أعلى المستويات منذ منتصف يونيو الفائت وذلك مع بلوغها لمستوى 115.010 بنساً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في المقابل، تحاول أسعار العقود الأجلة لغاز Hennry Hubالطبيعي الأمريكي التماسك بالقرب من مستوى 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك بعد سلسلة الخسائر الممتدة من الأسبوع الفائت.
تأتي ارتفاعات أسعار الغاز الطبيعي اليوم بعد سلسلة من الأحداث التي عززت مخاوف الأسواق حول الإمدادات وذلك مع اقتراب موسم الشتاء. فمن ناحية، فقد مددت أعمال الصيانة في حقل Skarvالنرويجي لستة أيام إضافية وذلك إلى الثامن من أكتوبر وهو ما قد سبب بتراجع شحنات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما شهدنا أيضاً تراجعاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال (LNG) الأمريكي وذلك مع أعمال الصيانة في مرفق Sabine Passلتصدير الغاز المسال.
أيضاً، فقد عزز حظر روسيا لصادرات الغازولين والديزل من مخاوف الأسواق حول إمكانية حدوث حظر مماثل لصادرات الغاز الطبيعي.
لكن في المقابل، كنا قد شهدنا توقف الاضراب العمالي الذي حل بعدد منشآت الغاز الطبيعي التابعة لشركة Chevronفي استراليا. كما تُشير توقعات الأرصاد الجوية في وسط الولايات المتحدة وأجزاء من كندا إلى استمرار ارتفاع درجات الحرار لأعلى من معدلاتها لبقية هذا الشهر مما قد يؤخر دخول موسم البرد الذي يتطلب المزيد من استهلاك الغاز الطبيعي لأغراض التدفئة. أيضاً، كنا قد رأينا مستويات مرتفعة من الغاز الطبيعي لدى دول الاتحاد الأوروبي وذلك عند حوالي 94% من الطاقة الاستيعابية وذلك نتيجة المخزونات الفائضة التي جاءت بعد موسم الشتاء السابق الذي كان دافئاً بشكل أكبر من المتوقع.
تبقى أنظار الأسواق الأن على توقعات الطقس خصوصاً في البلدان التي قد تواجه مخاطر في الحصول على إمدادات الغاز والتي كانت تعتمد على الغاز الطبيعي الروسي. كما تنظر الأسواق بحذر إلى ما يجري في البحر الأسود. حيث قد تخشى الأسواق المزيد من قطع إمدادات الغاز سواء عبر استهداف خطوط نقل الغاز إلى أوروبا أو قيام روسيا بحظر لصادراتها من الغاز، في حال تصاعد الأعمال العسكرية في البحر الأسود عبر استهداف السفن الروسية، قد يشكل المزيد من الضغوط الصعودية على الأسعار وذلك مع اقتراب موسم الشتاء.
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