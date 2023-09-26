مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز فى 23 منطقة جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز، فى 23 منطقة جديدة.

وتنقسم المناطق إلى 10 مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و13 منطقة تابعة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.

وتتضمن المناطق الجديدة، 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.

وقال وزير البترول، إن المزايدة تتضمن طرحا جديدا بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحاً سيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.

وحددت وزارة البترول 25 فبراير المقبل، كآخر موعد لتلقى طلبات التقديم.

وتستهدف وزارة البترول جذب ما بين 8.5 و9 مليارات دولار استثمارات خلال العام المالى الحالى.

وطرحت مصر فى مارس الماضى، مزايدة لتنمية حقول البترول المتقادمة، وتشمل 8 حقول منتجة فى منطقتى خليج السويس والصحراء الشرقية.

ويبلغ إنتاج مصر من النفط فى الوقت الحالى نحو 566 ألف برميل يوميًا فى يوليو الماضى، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة“جودى”، وهو شبه مستقر مقارنة بيوليو 2022 حينما بلغ 564 ألف برميل يوميًا.

ومؤخرًا، أعلنت 3 شركات طاقة عالمية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 12.6 مليار دولار بقطاع البترول فى مصر، خلال الفترة من عام إلى 4 أعوام، بما يُبشر بعودة الاستثمارات الأجنبية فى القطاع لتسجيل صافى تدفق للداخل بعدما شهدت صافى خروج للاستثمارات بقيمة 4.7 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو 2020 ومارس 2023.





كتبت: روان سامى صبح