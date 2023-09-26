مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز فى 23 منطقة جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز، فى 23 منطقة جديدة.
وتنقسم المناطق إلى 10 مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و13 منطقة تابعة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.
وتتضمن المناطق الجديدة، 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.
وقال وزير البترول، إن المزايدة تتضمن طرحا جديدا بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحاً سيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.
وحددت وزارة البترول 25 فبراير المقبل، كآخر موعد لتلقى طلبات التقديم.
وتستهدف وزارة البترول جذب ما بين 8.5 و9 مليارات دولار استثمارات خلال العام المالى الحالى.
وطرحت مصر فى مارس الماضى، مزايدة لتنمية حقول البترول المتقادمة، وتشمل 8 حقول منتجة فى منطقتى خليج السويس والصحراء الشرقية.
ويبلغ إنتاج مصر من النفط فى الوقت الحالى نحو 566 ألف برميل يوميًا فى يوليو الماضى، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة“جودى”، وهو شبه مستقر مقارنة بيوليو 2022 حينما بلغ 564 ألف برميل يوميًا.
ومؤخرًا، أعلنت 3 شركات طاقة عالمية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 12.6 مليار دولار بقطاع البترول فى مصر، خلال الفترة من عام إلى 4 أعوام، بما يُبشر بعودة الاستثمارات الأجنبية فى القطاع لتسجيل صافى تدفق للداخل بعدما شهدت صافى خروج للاستثمارات بقيمة 4.7 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو 2020 ومارس 2023.
كتبت: روان سامى صبح
MENAFN26092023000202011048ID1107141286
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.