مؤشر EGX30 يستمر فى الصعود ويلامس 20498 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) لامس المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أعلى قمة له خلال جلسة اليوم الاثنين عند مستوى 20498 نقطة، مدفوعًا بمشتريات أجنبية قوية، سيطرت على 5% من التداولات.

ورجح متعاملون بالسوق استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر على المدى المتوسط، مع ظهور عمليات تصحيح مؤقتة خلال الأسابيع القادمة.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 20320 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI انخفاضًا بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% إلى مستوى 5688 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.66% عند مستوى 24550 نقطة.

وقال أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أصبح يستهدف مستوى 21000 نقطة على المدى المتوسط، موضحًا أنه سيستكمل موجة جنى الأرباح لمدة قصيرة والتى تلت تسجيل مستوى تاريخى جديد بالقرب من مستوى 20500 نقطة.

وأضاف أن الأسواق تحتاج إلى زيادة معدلات ضخ السيولة من أجل دعم عمليات الصعود للوصول إلى المستهدفات، موضحًا أن عدم تحقق ذلك قد يدفع المؤشرات إلى عمليات تصحيح وجنى أرباح بحدة أكبر، على المدى القصير من تجديد السيولة وإعادة ضخها بالأسهم.

وشهد السوق قيم تداولات 2.5 مليار جنيه، من خلال تداول 629 مليون سهم، بتنفيذ 75.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 54 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“ايجيفرت” بنسبة 17.73%، وحققت“عبر المحيطات للسياحة” صعودا بنسبة 10%.

وتراجعت أسعار 87 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“راية لخدمات مراكز الاتصالات” بنحو 6.49%، و”المصرية لنظم التعليم الحديثة” بنحو 5.77%، فيما لم تتغير أسعار 61 سهم، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعا ليستقر عند مستوى 1.37 تريليون جنيه.

وقالت منى مصطفى، مدير تداول شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، إن ظهور عمليات جنى الأرباح بعنف قبيل ختام الجلسة يدعو إلى الترقب والحذر من افتتاحية حمراء لجلسة منتصف الأسبوع.

ورجحت مصطفى استمرار عمليات جنى الأرباح خلال الجلسات القادمة، مضيفة أن أداء المؤشرات خلال الجلسة سيتحدد عليه أداء المؤشرات خلال الفترة القادمة إما باستمرار الصعود أو الدخول باتجاه عرضى على المدى القصير، مع احتفاظ المؤشر بالاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع بصافى تعاملات نحو 166 مليون جنيه و15.6 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 86.09% و8.84% على التوالى، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 181.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.07%.

ونفذ الأفراد 39.57% من التعاملات متجهين نحو البيع، باستثناء الأجانب مسجلين صافى شراء 8.9 مليون جنيه، وسجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 47.8 مليون جنيه و22.6 مليون جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 60.42% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المصرية مسجلين صافى بيع 118.1 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 6.9 مليون جنيه و 172.8 مليون جنيه على التوالى.