مؤشر EGX30 يستمر فى الصعود ويلامس 20498 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
لامس المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أعلى قمة له خلال جلسة اليوم الاثنين عند مستوى 20498 نقطة، مدفوعًا بمشتريات أجنبية قوية، سيطرت على 5% من التداولات.
ورجح متعاملون بالسوق استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر على المدى المتوسط، مع ظهور عمليات تصحيح مؤقتة خلال الأسابيع القادمة.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 20320 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI انخفاضًا بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% إلى مستوى 5688 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.66% عند مستوى 24550 نقطة.
وقال أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أصبح يستهدف مستوى 21000 نقطة على المدى المتوسط، موضحًا أنه سيستكمل موجة جنى الأرباح لمدة قصيرة والتى تلت تسجيل مستوى تاريخى جديد بالقرب من مستوى 20500 نقطة.
وأضاف أن الأسواق تحتاج إلى زيادة معدلات ضخ السيولة من أجل دعم عمليات الصعود للوصول إلى المستهدفات، موضحًا أن عدم تحقق ذلك قد يدفع المؤشرات إلى عمليات تصحيح وجنى أرباح بحدة أكبر، على المدى القصير من تجديد السيولة وإعادة ضخها بالأسهم.
وشهد السوق قيم تداولات 2.5 مليار جنيه، من خلال تداول 629 مليون سهم، بتنفيذ 75.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 54 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“ايجيفرت” بنسبة 17.73%، وحققت“عبر المحيطات للسياحة” صعودا بنسبة 10%.
وتراجعت أسعار 87 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“راية لخدمات مراكز الاتصالات” بنحو 6.49%، و”المصرية لنظم التعليم الحديثة” بنحو 5.77%، فيما لم تتغير أسعار 61 سهم، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعا ليستقر عند مستوى 1.37 تريليون جنيه.
وقالت منى مصطفى، مدير تداول شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، إن ظهور عمليات جنى الأرباح بعنف قبيل ختام الجلسة يدعو إلى الترقب والحذر من افتتاحية حمراء لجلسة منتصف الأسبوع.
ورجحت مصطفى استمرار عمليات جنى الأرباح خلال الجلسات القادمة، مضيفة أن أداء المؤشرات خلال الجلسة سيتحدد عليه أداء المؤشرات خلال الفترة القادمة إما باستمرار الصعود أو الدخول باتجاه عرضى على المدى القصير، مع احتفاظ المؤشر بالاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع بصافى تعاملات نحو 166 مليون جنيه و15.6 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 86.09% و8.84% على التوالى، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 181.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.07%.
ونفذ الأفراد 39.57% من التعاملات متجهين نحو البيع، باستثناء الأجانب مسجلين صافى شراء 8.9 مليون جنيه، وسجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 47.8 مليون جنيه و22.6 مليون جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 60.42% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المصرية مسجلين صافى بيع 118.1 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 6.9 مليون جنيه و 172.8 مليون جنيه على التوالى.
MENAFN26092023000202011048ID1107141285