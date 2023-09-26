المالية تخطط لإصدار سندات ((زرقاء)) و((اجتماعية)) و((تمكين المرأة))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية العمل على إصدارات جديدة فى أسواق الدين خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وكشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن“المالية” تخطط لإصدار سندات زرقاء، وخضراء، إلى جانب السندات الاجتماعية، والمستدامة المرتبطة بتمكين المرأة.
وأضافت الوثيقة، التى اطلعت عليها ((البورصة))، أن الخطة تتضمن أيضًا إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة حتى تستطيع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
ووفقًا لتصريحات محمد معيط وزير المالية، يجرى الاستعداد لطرح سندات“باندا” بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى بضمانة من مؤسسة التمويل الأفريقية.
وأصدرت مصر إصدارها الأول لسندات الساموراى فى مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار“نحو 60 مليار ين يابانى” من السندات المقومة بالين اليابانى لتصبح الدولة الأولى فى الشرق الأوسط المصدرة لتلك السندات.
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