المالية تخطط لإصدار سندات ((زرقاء)) و((اجتماعية)) و((تمكين المرأة))

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية العمل على إصدارات جديدة فى أسواق الدين خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وكشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن“المالية” تخطط لإصدار سندات زرقاء، وخضراء، إلى جانب السندات الاجتماعية، والمستدامة المرتبطة بتمكين المرأة.

وأضافت الوثيقة، التى اطلعت عليها ((البورصة))، أن الخطة تتضمن أيضًا إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة حتى تستطيع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ووفقًا لتصريحات محمد معيط وزير المالية، يجرى الاستعداد لطرح سندات“باندا” بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى بضمانة من مؤسسة التمويل الأفريقية.

وأصدرت مصر إصدارها الأول لسندات الساموراى فى مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار“نحو 60 مليار ين يابانى” من السندات المقومة بالين اليابانى لتصبح الدولة الأولى فى الشرق الأوسط المصدرة لتلك السندات.