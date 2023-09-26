((الدرينى وشركاؤه)) مستشارًا لـ14 إصدار توريق بقيمة 26 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إيمان رؤوف الشريك بمكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية، إن المكتب يقدم الاستشارات القانونية لنحو 14 إصدارا من سندات التوريق بقيمة إجمالية للإصدارات تصل إلى نحو 26 مليار جنيه.
وأضافت الدرينى لـ((البورصة))، أن الإصدارات تتوزع بين عدة قطاعات أساسية على رأسها التمويل متناهى الصغر، والتمويل الاستهلاكى، تطوير عقارى، وتمويل عقارى، بالإضافة إلى التأجير التمويلى.
وأوضحت، أن دور التمويل عن طريق إصدارات التوريق حيويًا فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة الحالى، كما أنها تلعب دور كبير فى تمويل التوسعات المرتقبة للشركات التى تصدر برامج توريق.
وقدم المكتب العام الماضى خدمات الاستشارات القانونية لإصدارات سندات توريق بقيمة بلغت 36.45 مليار جنيه.
واستمر نشاط التوريق فى أدائه القوى للعام الثانى على التوالى مع توسع شركات التمويل الاستهلاكى وعودة هيئة المجتمعات العمرانية المتكررة إلى السوق بإصداراتها ذات الحجم الكبير.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان سابق، إن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التى تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالى غير المصرفى كونه يقدم حلول تمويلية تراعى احتياجات الشركات للنمو والتوسع.
أضاف فريد أن الحلول المالية تعد أدوات تمويلية واستثمارية بالنسبة للمؤسسات والأفراد، الأمر الذى يتطلب معه الاستمرار فى تحسين وتطوير إجراءات إصدار تلك الأدوات لدورها البارز فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، والسماح بالتداول عليها وإصدارها وقيدها بشكل منظم وقانونى يشجع العديد من الأفراد والمؤسسات للتوجه إليها كإحدى البدائل المناسبة للوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وكذا للاستثمار والادخار.
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