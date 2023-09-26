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((الدرينى وشركاؤه)) مستشارًا لـ14 إصدار توريق بقيمة 26 مليار جنيه

9/26/2023 3:07:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت إيمان رؤوف الشريك بمكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية، إن المكتب يقدم الاستشارات القانونية لنحو 14 إصدارا من سندات التوريق بقيمة إجمالية للإصدارات تصل إلى نحو 26 مليار جنيه.

وأضافت الدرينى لـ((البورصة))، أن الإصدارات تتوزع بين عدة قطاعات أساسية على رأسها التمويل متناهى الصغر، والتمويل الاستهلاكى، تطوير عقارى، وتمويل عقارى، بالإضافة إلى التأجير التمويلى.

وأوضحت، أن دور التمويل عن طريق إصدارات التوريق حيويًا فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة الحالى، كما أنها تلعب دور كبير فى تمويل التوسعات المرتقبة للشركات التى تصدر برامج توريق.

وقدم المكتب العام الماضى خدمات الاستشارات القانونية لإصدارات سندات توريق بقيمة بلغت 36.45 مليار جنيه.

واستمر نشاط التوريق فى أدائه القوى للعام الثانى على التوالى مع توسع شركات التمويل الاستهلاكى وعودة هيئة المجتمعات العمرانية المتكررة إلى السوق بإصداراتها ذات الحجم الكبير.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان سابق، إن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التى تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالى غير المصرفى كونه يقدم حلول تمويلية تراعى احتياجات الشركات للنمو والتوسع.

أضاف فريد أن الحلول المالية تعد أدوات تمويلية واستثمارية بالنسبة للمؤسسات والأفراد، الأمر الذى يتطلب معه الاستمرار فى تحسين وتطوير إجراءات إصدار تلك الأدوات لدورها البارز فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، والسماح بالتداول عليها وإصدارها وقيدها بشكل منظم وقانونى يشجع العديد من الأفراد والمؤسسات للتوجه إليها كإحدى البدائل المناسبة للوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وكذا للاستثمار والادخار.

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