صندوق الاستثمارات العامة السعودى يسعى لشراء حصة من ((بالم هيلز))

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: المفاوضات بدأت منذ نحو شهر مع ((العربى الأفريقى)).. ويجرى الاتفاق على السعر
بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودى ((PIF)) مفاوضات مع البنك العربى الأفريقى الدولى لشراء حصته فى شركة بالم هيلز للتعمير – ثانى أكبر شركة عقارية مدرجة بالبورصة المصرية.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لـ((البورصة))، إن المفاوضات بدأت منذ قرابة شهر، ويجرى الاتفاق على السعر، موضحة أن التنفيذ سيكون بالدولار نظرًا لأن البنك يثبت مساهماته على القوائم المالية بالدولار، وأنه فى حال إتمام المفاوضات بين الطرفين من المتوقع إنجاز الصفقة قبل نهاية العام الجارى.
ويمتلك البنك العربى الأفريقى 13% من“بالم هيلز”، ويتوزع باقى هيكل الملكية بواقع 41.88% لمجموعة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية، وتصل مساهمة ياسين منصور ((المساهم الرئيسى)) إلى نحو 7.29%، والنسبة الباقية أسهم التداول الحر بالبورصة المصرية.
وأغلق سهم الشركة بنهاية تداولات اليوم الاثنين مرتفعًا بنحو 7% ليصل إلى 2.15 جنيه للسهم الواحد.
وارتفعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل 638.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 561.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وسجلت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 6.91 مليار جنيه، مقابل 6.94 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بتراجع نسبته 0.3%.
وقالت مصادر لـ((البورصة)) خلال الأسبوع الماضى، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مفاوضات متقدمة للاستحواذ على 3 شركات مصرية غير حكومية تعمل فى قطاعات مختلفة، وأن إحدى الشركات الثلاث التى يستهدفها الصندوق هى واحدة من كبرى الشركات العاملة فى قطاع التطوير العقارى، والثانية تعمل فى قطاع التعليم، بينما تعمل الثالثة فى القطاع الصحى، مؤكدة أن الصندوق يخطط لإنهاء الصفقات الثلاث قبل نهاية العام الجارى.
وتخطت المبيعات الجديدة لشركة“بالم هيلز” مستوى 19.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2023 متجاوزة مستوى المبيعات المحققة خلال فترة المقارنة من العام الماضى والبالغ 10.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 84% على أساس سنوى.
وواصلت مدينة“باديا” تحقيق مبيعات قوية خلال الفترة، حيث سجلت نموًا بنسبة 229% على أساس سنوى لتصل المبيعات الجديدة إلى 10.1 مليار جنيه، وذلك نتيجة بيع 902 وحدة خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 667 وحدة مباعة فى العام الماضى.
وحقق مشروع“بالم هيلز” بمدينة القاهرة الجديدة نموا فى قيمة المبيعات الجديدة يعادل 15% على أساس سنوى والتى تخطت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2023.
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