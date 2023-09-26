صندوق الاستثمارات العامة السعودى يسعى لشراء حصة من ((بالم هيلز))





بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودى ((PIF)) مفاوضات مع البنك العربى الأفريقى الدولى لشراء حصته فى شركة بالم هيلز للتعمير – ثانى أكبر شركة عقارية مدرجة بالبورصة المصرية.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لـ((البورصة))، إن المفاوضات بدأت منذ قرابة شهر، ويجرى الاتفاق على السعر، موضحة أن التنفيذ سيكون بالدولار نظرًا لأن البنك يثبت مساهماته على القوائم المالية بالدولار، وأنه فى حال إتمام المفاوضات بين الطرفين من المتوقع إنجاز الصفقة قبل نهاية العام الجارى.

ويمتلك البنك العربى الأفريقى 13% من“بالم هيلز”، ويتوزع باقى هيكل الملكية بواقع 41.88% لمجموعة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية، وتصل مساهمة ياسين منصور ((المساهم الرئيسى)) إلى نحو 7.29%، والنسبة الباقية أسهم التداول الحر بالبورصة المصرية.

وأغلق سهم الشركة بنهاية تداولات اليوم الاثنين مرتفعًا بنحو 7% ليصل إلى 2.15 جنيه للسهم الواحد.

وارتفعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل 638.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 561.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وسجلت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 6.91 مليار جنيه، مقابل 6.94 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بتراجع نسبته 0.3%.

وقالت مصادر لـ((البورصة)) خلال الأسبوع الماضى، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مفاوضات متقدمة للاستحواذ على 3 شركات مصرية غير حكومية تعمل فى قطاعات مختلفة، وأن إحدى الشركات الثلاث التى يستهدفها الصندوق هى واحدة من كبرى الشركات العاملة فى قطاع التطوير العقارى، والثانية تعمل فى قطاع التعليم، بينما تعمل الثالثة فى القطاع الصحى، مؤكدة أن الصندوق يخطط لإنهاء الصفقات الثلاث قبل نهاية العام الجارى.

وتخطت المبيعات الجديدة لشركة“بالم هيلز” مستوى 19.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2023 متجاوزة مستوى المبيعات المحققة خلال فترة المقارنة من العام الماضى والبالغ 10.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 84% على أساس سنوى.

وواصلت مدينة“باديا” تحقيق مبيعات قوية خلال الفترة، حيث سجلت نموًا بنسبة 229% على أساس سنوى لتصل المبيعات الجديدة إلى 10.1 مليار جنيه، وذلك نتيجة بيع 902 وحدة خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 667 وحدة مباعة فى العام الماضى.

وحقق مشروع“بالم هيلز” بمدينة القاهرة الجديدة نموا فى قيمة المبيعات الجديدة يعادل 15% على أساس سنوى والتى تخطت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2023.