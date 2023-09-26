توقعات برفع أسعار الفائدة 1% على الأقل قبل نهاية 2023 - جريدة البورصة





توقع محللون أن يتجه البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 1% قبل نهاية العام الجارى، كما توقعوا استمرار مستويات التضخم عند معدلاتها المرتفعة دون أن تتجه لتراجع ملحوظ.

وأبقت لجنة السياسات النقدية سعر العائد على الإيداع والإقراض عند 19.25% و20.25% لليلة واحدة على التوالى.

ويتبقى للجنة السياسات النقدية، اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2023، فى 2 نوفمبر و21 ديسمبر المقبلين.

وتوقع عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث فى شركة“برايم”، أن يتجه البنك المركزى لرفع جديد فى أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من 2023، بما لا يقل عن 1%.

وقال الألفى، إن التضخم سوف يستقر عند مستويات مرتفعة بين 35 و39% خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر المقبل، فى حالة عدم تخفيض سعر الصرف قبل نهاية العام الجارى.

وارتفع التضخم العام لإجمالى الجمهورية على أساس سنوى خلال أغسطس الماضى لمستوى قياسى جديد عند 39.7%، مقابل 38.2% فى يوليو.

وفى الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى بشكل هامشى إلى 40.4% مقابل 40.7%.

وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة“زيلا كابيتال”، إن التضخم سوف يظل عند مستوياته المرتفعة خلال الأشهر المقبلة واحتمالية تباطؤه“مستبعدة”.

وأضافت زهير:“من المُبكر التنبؤ بمصير أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجارى”.

وأوضحت أنه فى حال لجأ“الفيدرالى الأمريكى” إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار، فإنه قد يتبعه رفع فى أسعار الفائدة بمصر، يتراوح بين 1 إلى 2%.

وثبت الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة الأسبوع الماضى، لكنه ألمح إلى أن هناك فرصا لرفع جديد فى حدود 25 نقطة أساس قبل نهاية العام للوصول لهدف التضخم.