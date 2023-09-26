مجموعة Latitude تعلن عن تغييرات جديدة في إدارتها التنفيذية حول العالم

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت اليوم مجموعة Latitude، الرائدة عالميًا في مجال الإقامة والجنسية، عن إجراء تغييرات جديدة في هيكل الإدارة التنفيذية حيث سيتولى إريك ماچور منصب رئيس مجلس الإدارة وذلك لقيادة عمليات التوسع والنمو الاستراتيجي للمجموعة فيما سيتولى ميمون العسرواي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة وذلك لإدارة أكثر من 20 مكتب حول العالم، وهذا اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم.

ونجحت مجموعة Latitude تحت قيادة إريك ماچور في إجراء عملية دمج استراتيجية مع شركة RIF Trust Investment في عام 2018، وذلك لتوسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وهو ما ساهم في زيادة مبيعاتها ثلاثة أضعاف، كما ساهم هذا الاندماج الأول من نوعه في مجال الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار في صعود الشركتين، ليكونا أحد أكبر كيانات قطاع الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار في العالم بخبرة أكثر من 120 موظف في أكثر من 20 دولة، وهو ما دفع المجموعة لتحقيق معدلات نمو فائقة وترسيخ علامتها التجارية بشكل قوي داخل هذا القطاع.

وخلال مسيرته العملية الحافلة على مدار 30 عامًا كأحد خبراء هذه الصناعة، سيعمل إريك ماچور من خلال منصبه الجديد على تركيز خبراته ورؤيته الاستراتيجية في تقديم الاستشارات الحكومية وبحث فرص الاندماج والاستحواذ، حيث يهدف ذلك إلى مواصلة رفع معدلات نمو الشركة من خلال توسيع عملياتها ومنتجاتها المختلفة والمواقع الجغرافية المتواجدة بها.

وسيقوم ميمون العسراوي الرئيس التنفيذي لشركة RIF Trust بتولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Latitude والتي تحتفل بمرور عشر سنوات على دخولها قطاع الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار، حيث يتمتع العسراوي بخبرات واسعة ويمتلك سجل حافل من التوسعات الناجحة في مختلف الأسواق العالمية بالإضافة إلى قدرته على قيادة الأعمال الجديدة، حيث كان أحد العوامل الرئيسية التي قادت RIF Trust لريادة هذا القطاع داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما سيقدم ميمون العسراوي منظورًا جديدًا ورؤى مستقبلية من خلال منصبه الجديد، حيث تكمن أهميته الاستراتيجية في تحديد فرص النمو وتعزيز الابتكار وبناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء، لذا يعكس تعيين العسراوي التزام مجموعة Latitude بدعم الكوادر من داخل المجموعة إلى جانب ضمان الانتقال السلس في مناصب الإدارة التنفيذية.

وتعليقًا على ذلك، أعرب ميمون العسراوي، عن سعادته البالغة بتولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Latitude، مضيفًا:“أنا متحمس للعمل مع إريك ماچور وديفيد ريجيرو وفريق الإدارة المتميز لدينا وكافة الموظفين الموهوبين على مستوى العالم، وذلك لمواصلة مسارنا المميز، سيظل تركيزنا على التوسع في أسواق جديدة واستكشاف فرصًا جديدة وتقديم قيمة مضافة لعملائنا”.

هذا وسيعمل إريك ماچور، بصفته رئيس مجلس الإدارة، بشكل وثيق مع ميمون العسراوي والفريق الإدارة التنفيذية، وذلك لتقديم التوجيه الاستراتيجي والدعم المطلوب لتنفيذ خطط النمو الفعالة للمجموعة، حيث سيتم الاستفادة من شبكة التواصل الواسعة التي يحظى بها مع مختلف العاملين بالقطاع خاصة مع استمرار مجموعة Latitude في توسيع تواجدها العالمي.

ويثق مجلس إدارة مجموعة Latitude في نجاح هذه التغييرات الجديدة في الإدارة التنفيذية وأنها ستكون بمثابة البداية لدخول عصر جديد من النمو والنجاح، كما ستظل المجموعة ملتزمة بقيمها الأساسية المتمثلة في النزاهة والابتكار والتركيز على خدمة عملائها بأفضل شكل ممكن وهو ما مثل سببًا رئيسيَا في نجاح المجموعة بقطاع الإقامة والمواطنة عن طريق الاستثمار.