الذهب يتراجع مع تقييم الأسواق توقعات رفع الفائدة الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع احتفاظ الدولار بقوته بعد أن ألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، لكن التحركات كانت محدودة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1923.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1153 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1943.70 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل لدى كينسيز ماني إن الذهب يمر بمرحلة لتوطيد مكانته بعد إخفاق الأسعار في البقاء فوق 1930 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي، مضيفا أن الذهب قد يتعرض لمزيد من الضغوط تدفعه للاقتراب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إحجام المستثمرين عن شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ويجري تسعيره بالدولار.

وحذر مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة من احتمال الاستمرار في رفع الفائدة حتى بعد قرار المجلس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي. وقال ثلاثة من صناع السياسات إنهم ما زالوا غير متأكدين من أن جهود كبح التضخم قد انتهت.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.

ويترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي من المقرر إصداره يوم الجمعة المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.57 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.61 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.22 دولار.





رويترز