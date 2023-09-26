صندوق النقد يوافق على قروض بقيمة 822 مليون دولار لحكومة هندوراس

MENAFN - Al-Borsa News) وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قروض بقيمة 822 مليون دولار لحكومة هندوراس في أعقاب الانتهاء من المراجعة الرابعة في إطار تلبية احتياجات البلاد لميزان المدفوعات وتوفير الدعم لأجندة الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر صندوق النقد في بيان – أن البرنامج المتفق عليه مع هندوراس يتضمن إصلاحات اقتصادية ومؤسسية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي على أساس مستدام مع خلق مساحة مالية للاستثمار والإنفاق الاجتماعي.

أشار البيان إلى دور الإتفاق بين الصندوق وهندوراس في تعزيز النمو الدائم والشامل وتعزيز المرونة المناخية، مع دعم جهود السلطات لتحسين الحوكمة والشفافية.

وتوقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي إلى حوالي 3 في المائة العام الجاري، وانخفاض التضخم إلى 5 في المائة بحلول نهاية العام.





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