صندوق النقد يوافق على قروض بقيمة 822 مليون دولار لحكومة هندوراس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قروض بقيمة 822 مليون دولار لحكومة هندوراس في أعقاب الانتهاء من المراجعة الرابعة في إطار تلبية احتياجات البلاد لميزان المدفوعات وتوفير الدعم لأجندة الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وذكر صندوق النقد في بيان – أن البرنامج المتفق عليه مع هندوراس يتضمن إصلاحات اقتصادية ومؤسسية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي على أساس مستدام مع خلق مساحة مالية للاستثمار والإنفاق الاجتماعي.
أشار البيان إلى دور الإتفاق بين الصندوق وهندوراس في تعزيز النمو الدائم والشامل وتعزيز المرونة المناخية، مع دعم جهود السلطات لتحسين الحوكمة والشفافية.
وتوقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي إلى حوالي 3 في المائة العام الجاري، وانخفاض التضخم إلى 5 في المائة بحلول نهاية العام.
أ ش أ
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