رسميًا.. الحكومة تتخارج من كامل حصتها فى ((العز الدخيلة))

أعلنت البورصة المصرية اليوم الاثنين، إغلاق باب تلقى أوامر البيع والشراء، فى سوق الصفقات الخاصة“أو بى أر” على أسهم شركة“العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية”.

وبلغت كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة 6.951.496 سهم من إجمالى بلغ 7.012.037 سهم بمعدل استجابة 99.1%.

وتخارجت الحكومة ممثلة فى ((بنك الاستثمار القومى))، و((البنك الأهلى))، و((بنك مصر))، و((هيئة البترول))، و((مصر للتأمين))، وجهات حكومية أخرى، تملك نحو 32.9%، بجانب نحو 3% لصغار المستثمرين.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى وقت سابق، إن الحكومة سوف تتخارج من مساهماتها بالشركة لصالح القطاع الخاص بقيمة تصل إلى 241 مليون دولار، 60% منها بالدولار، و40% بالجنيه المصرى.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، وافقت فى وقت سابق على السير فى إجراءات الشطب الاختيارى لأسهم شركة“العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية”، برأس المال المصدر والمقيد 1.9 مليار جنيه موزعاً على 19.5 مليون سهم منها بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم.

جاء ذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس الماضى المصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكانت شركة حديد عز، قالت إن شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية التابعة لها استطاعت الحصول على قرض مشترك طويل الأجل لمدة 6 سنوات بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك الأجنبية، بهدف شراء حصة البنوك والجهات الحكومية التى تسهم فى العز الدخيلة، والتى طلبت أن يكون سداد قيمة الأسهم من موارد بالعملة الأجنبية تماشياً مع سياسة الدولة نحو تعظيم مواردها من النقد الأجنبى.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، على إبرام ضمانة السداد التضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية التابعة، بحد أقصى 250 مليون دولار، لتمويل تنفيذ إجراءات الشطب الاختيارى لشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية من البورصة المصرية.

وأشارت“حديد عز” إلى التزامها بعدم خفض نسبة مساهمتها الفعلية فى العز الدخيلة للصلب ضماناً للملاءة المالية للشركة وقدرتها على تدبير الموارد اللازمة لتنفيذ الشطب الاختيارى وشراء أسهم الراغبين فى التخارج.