رسميًا.. الحكومة تتخارج من كامل حصتها فى ((العز الدخيلة))

(MENAFN
- Al-Borsa News) استجابة 99.1% من حاملى أسهم“العز الدخيلة” للشطب الاختيارى من البورصة
أعلنت البورصة المصرية اليوم الاثنين، إغلاق باب تلقى أوامر البيع والشراء، فى سوق الصفقات الخاصة“أو بى أر” على أسهم شركة“العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية”.
وبلغت كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة 6.951.496 سهم من إجمالى بلغ 7.012.037 سهم بمعدل استجابة 99.1%.
وتخارجت الحكومة ممثلة فى ((بنك الاستثمار القومى))، و((البنك الأهلى))، و((بنك مصر))، و((هيئة البترول))، و((مصر للتأمين))، وجهات حكومية أخرى، تملك نحو 32.9%، بجانب نحو 3% لصغار المستثمرين.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى وقت سابق، إن الحكومة سوف تتخارج من مساهماتها بالشركة لصالح القطاع الخاص بقيمة تصل إلى 241 مليون دولار، 60% منها بالدولار، و40% بالجنيه المصرى.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، وافقت فى وقت سابق على السير فى إجراءات الشطب الاختيارى لأسهم شركة“العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية”، برأس المال المصدر والمقيد 1.9 مليار جنيه موزعاً على 19.5 مليون سهم منها بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم.
جاء ذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس الماضى المصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وكانت شركة حديد عز، قالت إن شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية التابعة لها استطاعت الحصول على قرض مشترك طويل الأجل لمدة 6 سنوات بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك الأجنبية، بهدف شراء حصة البنوك والجهات الحكومية التى تسهم فى العز الدخيلة، والتى طلبت أن يكون سداد قيمة الأسهم من موارد بالعملة الأجنبية تماشياً مع سياسة الدولة نحو تعظيم مواردها من النقد الأجنبى.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، على إبرام ضمانة السداد التضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية التابعة، بحد أقصى 250 مليون دولار، لتمويل تنفيذ إجراءات الشطب الاختيارى لشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية من البورصة المصرية.
وأشارت“حديد عز” إلى التزامها بعدم خفض نسبة مساهمتها الفعلية فى العز الدخيلة للصلب ضماناً للملاءة المالية للشركة وقدرتها على تدبير الموارد اللازمة لتنفيذ الشطب الاختيارى وشراء أسهم الراغبين فى التخارج.
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