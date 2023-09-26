عمومية راكتا تقرر استمرار نشاط الشركة لمدة عام واحد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق“راكتا”، اليوم الاثنين، استمرار عمل الشركة لعام إضافى، وإعادة النظر فى الأمر خلال الجمعية العامة المقرر انعقادها فى مارس القادم، بعد تراكم الخسائر المرحلة وتخطيها أكثر من نصف رأس المال وحقوق المساهمين.
وتنص المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991، التى ستناقشها الجمعية على أنه“إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تصفية الشركة أو استمرارها”.
ويبلغ رأس مال شركة راكتا المصدر نحو 150 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر الشركة خلال العام المالى الماضى فقط نحو 51.7 مليون جنيه، والتى شملت فوائد القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بقيمة 40.3 مليون جنيه، مقابل صافى خسائر للعام السابق بلغت قيمتها نحو 90.79 مليون جنيه بانخفاض بلغ قيمته 39 مليون جنيه.
وبذلك يتخطى إجمالى الخسائر المرحلة من الأعوام السابقة، لنحو 881.3 مليون جنيه بمعدل 154.7% من حقوق المساهمين، وفقًا لإفصاح الشركة.
كما قررت الجمعية العمومية فتح الباب أمام الموظفين والعاملين الراغبين فى تسوية المعاش المبكر حال عدم وصولهم إلى سن 58 عامًا فقط.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كلفت شركة“إيليت للاستشارات المالية”، بإعداد تقرير قيمة عادلة لأسهم شركة راكتا بهدف تقييم حصتها بالشركة لعرضه على المستثمرين ضمن الشركات التى تنوى التخارج منها فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 80.3% من أسهم شركة راكتا، وتعد باقى الأسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.
وكلفت الشركة القابضة شركة الاستشارات الهندية“سى تو سى” بإعداد دراسة الجدوى الفنية والمالية لخطوط الإنتاج، وانتهت الشركة من إعداد الدراسات اللازمة لخطوط الإنتاج وقدمت تقريرها النهائى خلال العام الماضى.
وتم وقف إنتاج الشركة منذ 25 سبتمبر 2019 لحين إعادة تأهيل مصانع الشركة وفقا لدراسة الجدوى الفنية المعدة من شركة“سى تو سى”.
ونص تقرير الشركة الهندية على توريد وتركيب مصنع لب لإنتاج الورق المبيض وغير المبيض من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار بطاقة إنتاجية 250 طنا يوميًا، وتوريد وتركيب خط إنتاج لصناعة الكرتون بطاقة إنتاجية 220 طنًا يوميًا.
وكان من المقرر أن يتم ضخ استثمارات خلال العام الماضى بقرابة 713.4 مليون جنيه، لإعادة تأهيل وتطوير الآلات والمعدات ومبلغ 14.1 مليون جنيه لإنشاء أسوار بالإضافة الى 30 ألف جنيه للأثاث والمعدات المكتبية، بينما لم يتم صرف سوى 18.2 مليون جنيه جنيه لأسوار الشركة وعدد وأدوات مكتبية.
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