تراجع معظم بورصات الخليج مع قلق المستثمرين من توقعات أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض يوم الاثنين تزامنا مع هبوط الأسهم عالميا بعد أن تراجعت ثقة المستثمرين جراء مؤشرات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بالقرارات التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأن معظم عملات تلك الدول مرتبطة بالدولار.

ونزل المؤشر السعودي 0.7 بالمئة، في تراجع لليوم الثالث على التوالي، بعد انخفاضات في جميع القطاعات تقريبا. وقادت أسهم قطاعي البنوك والرعاية الصحية الخسائر.

وانخفض سهم مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، 1.9 بالمئة كما هبط سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.7 بالمئة.

غير أن سهم شركة تأجير السيارات لومي قفز 30 بالمئة تقريبا فوق سعر الإدراج في أول تداول له يوم الاثنين.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) واحدا بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر، في حين خسر سهم الشركة العالمية القابضة 0.5 بالمئة.

وقال جورج خوري الرئيس العالمي للأبحاث لدى سي.إف.آي إن سوق الأسهم في دبي بدأت الأسبوع بتداولات متقلبة بعد الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي لأن المستثمرين تحركوا لتأمين مكاسبهم.

وصعد مؤشر دبي رغم ذلك 0.3 بالمئة مدعوما بشكل أساسي بمكاسب أسهم العقارات والأسهم المالية.

وارتفع سهم إعمار العقارية بما يزيد على واحد بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، الأكبر في إمارة دبي، 1.4 بالمئة.

وانخفض مؤشر قطر 0.2 مواصلا تراجعه للجلسة الثانية، وكانت الأسهم الصناعية والمالية أكبر الخاسرين. وهبط سهما صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي 1.5 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بفضل قفزة لسهمي السويدي إليكتريك بلغت 5.4 بالمئة وحديد عز، أكبر شركة صلب في مصر، 5.8 بالمئة.





رويترز