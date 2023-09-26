وول ستريت تفتح منخفضة وسط مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح يوم الاثنين إذ أدت المخاوف حيال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مدى الأسبوع.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 56.25 نقطة أو 0.17 بالمئة عند الفتح إلى 33907.59 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 9.44 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 4310.62 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 39.27 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 13172.54 نقطة عند الفتح.
رويترز
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