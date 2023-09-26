وول ستريت تفتح منخفضة وسط مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 56.25 نقطة أو 0.17 بالمئة عند الفتح إلى 33907.59 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 9.44 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 4310.62 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 39.27 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 13172.54 نقطة عند الفتح.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.