Tuesday, 26 September 2023 12:11 GMT

وول ستريت تفتح منخفضة وسط مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة

9/26/2023 3:07:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح يوم الاثنين إذ أدت المخاوف حيال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مدى الأسبوع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 56.25 نقطة أو 0.17 بالمئة عند الفتح إلى 33907.59 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 9.44 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 4310.62 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 39.27 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 13172.54 نقطة عند الفتح.


رويترز

MENAFN26092023000202011048ID1107141272

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث