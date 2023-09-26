المركزي العماني: 10 ملايين ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية لهذا الاسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي العماني، أن جمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 10 ملايين ريال عُماني، ولمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا.

وذكر المركزي العماني في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن متوسط سعر مقبول بلغ 98.689 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.685 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.26041 بالمائة، ومتوسط العائد 5.33032 بالمائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.





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