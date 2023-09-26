المركزي العماني: 10 ملايين ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية لهذا الاسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي العماني، أن جمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 10 ملايين ريال عُماني، ولمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا.
وذكر المركزي العماني في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن متوسط سعر مقبول بلغ 98.689 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.685 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.26041 بالمائة، ومتوسط العائد 5.33032 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
أ ش أ
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