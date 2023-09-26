الإفريقي للتنمية: النظام المالي العالمي يعيق تنمية القارة السمراء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينومي أديسينا، إن النظام المالي العالمي يقيد تنمية أفريقيا.
وأضاف رئيس البنك الأفريقي للتنمية، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الهيكل المالي الدولي لا يوفر حجم الموارد اللازمة للسماح لأفريقيا بتحقيق أولويات النمو والتنمية، حيث تواجه أفريقيا فجوة تمويلية تبلغ 1.2 تريليون دولار لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتابع أن الهيكل المالي الدولي لا يوفر التمويل المناخي بالحجم المطلوب لأفريقيا للتكيف مع تغير المناخ، حيث تُساهم أفريقيا بنسبة 3% فقط من الانبعاثات العالمية وتعاني بشكل غير متناسب من تغير المناخ، وتخسر ما بين 7 إلى 15 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتطرق إلى قضية إعادة هيكلة الديون التي تبدو معقدة للغاية بحيث لا يمكن تحقيقها، لأن إعادة هيكلة الديون غير منظمة وطويلة الأمد ومكلفة ما يشكل مخاطر جسيمة على الدول الأفريقية التي تواجه ضائقة الديون.
أ ش أ
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