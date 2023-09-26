الإفريقي للتنمية: النظام المالي العالمي يعيق تنمية القارة السمراء

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينومي أديسينا، إن النظام المالي العالمي يقيد تنمية أفريقيا.

وأضاف رئيس البنك الأفريقي للتنمية، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الهيكل المالي الدولي لا يوفر حجم الموارد اللازمة للسماح لأفريقيا بتحقيق أولويات النمو والتنمية، حيث تواجه أفريقيا فجوة تمويلية تبلغ 1.2 تريليون دولار لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وتابع أن الهيكل المالي الدولي لا يوفر التمويل المناخي بالحجم المطلوب لأفريقيا للتكيف مع تغير المناخ، حيث تُساهم أفريقيا بنسبة 3% فقط من الانبعاثات العالمية وتعاني بشكل غير متناسب من تغير المناخ، وتخسر ما بين 7 إلى 15 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتطرق إلى قضية إعادة هيكلة الديون التي تبدو معقدة للغاية بحيث لا يمكن تحقيقها، لأن إعادة هيكلة الديون غير منظمة وطويلة الأمد ومكلفة ما يشكل مخاطر جسيمة على الدول الأفريقية التي تواجه ضائقة الديون.





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