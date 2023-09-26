محافظ القاهرة: اختيار 18 مشروعًا فائزًا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمد محافظ القاهرة خالد عبد العال، اليوم نتيجة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة حيث تم اختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى المحافظة وذلك وفقًا للمعايير والشروط التي تم وضعها لتقييم المشروعات.
وقال محافظ القاهرة – في تصريح اليوم – إن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء المحافظة بالمبادرة في دورتها الثانية بلغت 929 مشروعًا من 5600 مشروع قدموا على مستوى الجمهورية واكتملت الشروط في 300 مشروع منها بما يمثل 20% من إجمالي المشروعات المقدمة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة أسفرت عن اختيار 18 مشروعًا على مستوى الفئات الـ 6 بواقع 3 مشروعات في كل فئة، لافتا إلى أنه سيتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ليتم تقييم المشروعات على مستوى الجمهورية واختيار عدد منها لعرضها في مؤتمر المناخ (COP 28) الذي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.
وأشاد محافظ القاهرة بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة لتخرج المبادرة في أبهى صورة لها ، كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء لجنة التقييم بالمحافظة لما بذلوه من جهد للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة القاهرة على مستوى الجمهورية.
وأضاف محافظ القاهرة أن المشروعات المختارة توافرت بها اشتراطات المبادرة ومن بينها أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكي طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي (prototype) أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصر ابتكاري على أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.
وذكر المحافظ أن الفئات الستة التي استهدفت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي المشروعات كبيرة الحجم ، والمشروعات المتوسطة ، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة حيث تمت المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ في فئته.
أ ش أ
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