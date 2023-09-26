محافظ القاهرة: اختيار 18 مشروعًا فائزًا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد محافظ القاهرة خالد عبد العال، اليوم نتيجة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة حيث تم اختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى المحافظة وذلك وفقًا للمعايير والشروط التي تم وضعها لتقييم المشروعات.

وقال محافظ القاهرة – في تصريح اليوم – إن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء المحافظة بالمبادرة في دورتها الثانية بلغت 929 مشروعًا من 5600 مشروع قدموا على مستوى الجمهورية واكتملت الشروط في 300 مشروع منها بما يمثل 20% من إجمالي المشروعات المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة أسفرت عن اختيار 18 مشروعًا على مستوى الفئات الـ 6 بواقع 3 مشروعات في كل فئة، لافتا إلى أنه سيتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ليتم تقييم المشروعات على مستوى الجمهورية واختيار عدد منها لعرضها في مؤتمر المناخ (COP 28) الذي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة لتخرج المبادرة في أبهى صورة لها ، كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء لجنة التقييم بالمحافظة لما بذلوه من جهد للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة القاهرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف محافظ القاهرة أن المشروعات المختارة توافرت بها اشتراطات المبادرة ومن بينها أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكي طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي (prototype) أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصر ابتكاري على أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

وذكر المحافظ أن الفئات الستة التي استهدفت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي المشروعات كبيرة الحجم ، والمشروعات المتوسطة ، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة حيث تمت المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ في فئته.





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