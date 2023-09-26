وكالة فيتش ترفع تصنيف سلطنة عمان إلى BB+ بعد تحسن المالية العامة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة فيتش في بيان إنها رفعت يوم الاثنين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ من BB على خلفية انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية وزيادة انضباط الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت فيتش“يعكس رفع التصنيف استخدام (السلطنة) إيرادات النفط المرتفعة في سداد الديون وتوزيع آجال استحقاقها وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية، فضلا عن توقعات فيتش بارتفاع أسعار النفط”.

وانخفض إجمالي الدين إلى نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 60 بالمئة تقريبا في العام السابق، وتتوقع فيتش أن يصل إلى 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يستقر عند نحو 35 بالمئة في عامي 2024 و2025.

ويُنظر إلى سلطة عمان على أنها واحدة من أضعف الاقتصادات في الخليج إذ تعتمد بشكل أساسي على عوائد النفط والغاز، لكنها أطلقت خطة مالية متوسطة المدى في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وساعدت زيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط العام الماضي عمان على تحقيق فائض في الميزانية بلغ 1.144 مليار ريال عماني (2.97 مليار دولار) وسداد قروض بقيمة 1.1 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية يوم الاثنين عن مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد قوله إن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من العام بلغ نحو 17 مليار ريال ارتفاعا من نحو 16.7 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.

غير أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الثاني 9.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.1 مليار ريال.





رويترز