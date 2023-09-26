شركات الغرب تتجه نحو إزالة مخاطر الصين

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل الشركات الغربية ببطء، على عزل عملياتها في الصين عن التوترات المتصاعدة بشأن التجارة والجغرافيا السياسية بين بكين والغرب، إذ تدعو الحكومات إلى زيادة“إزالة المخاطر”.

هذه الفكرة، التي حلت محل كلمة“الفصل” المتطرف باعتبارها كلمة دبلوماسية طنانة خلال العام الحالي، تعد إشارة إلى أن الغرب يسعى لاتباع نهج أقل عدائية في إدارة العلاقات مع الصين، لكن المحللين يقولون إن الشركات لم تقم بعد بصياغة استراتيجيات واضحة.

بينما أعلنت قلة من الشركات، مثل صانع الألعاب الأمريكي“هاسبرو”، عن خطط لوقف التصنيع في الصين بشكل كامل، لا تزال الغالبية العظمى منهم تدرس خياراتها، والتي تتراوح بين سحب الاستثمارات الجزئية وتأخير قرارات الإنفاق وخدمة عملياتها في الصين للسوق الصينية فقط بالتالي تصبح غير قابلة للتعطيل.

قالت أجاث ديمارايس، زميلة السياسات البارزة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية:“لا تزال أوروبا تفكر في ماهية الحد من المخاطر وكيفية تنفيذها عملياً”.

وتابعت أن“القطاع الخاص شهد أحاديث كثيرة العام الماضي عن استراتيجيات التوطين كشكل من أشكال الحد من المخاطر، لكن الأمر يستغرق عدة أعوام حتى يؤتي الاستثمار ثماره”.

ثمة علامات ناشئة على حدوث تحولات طويلة المدى في الإنتاج.

وأوضح تقرير أصدرته غرفة التجارة الأوروبية بالصين هذا العام، أن 11% من الشركات الأوروبية التي شملها الاستطلاع أعادت بالفعل تخصيص استثماراتها خارج الصين، فيما قررت 22% أو تفكر في مثل هذا التحول.

ولأول مرة منذ 2016، خطط أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع لتوسيع عملياتهم في الصين خلال العام الجاري، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وجدت غرفة التجارة الأمريكية في الصين هذا العام، أن 12% من المجموعات الأمريكية التي شملها الاستطلاع تفكر في نقل مصادرها خارج الصين، بجانب أن 12% أخرى تفعل ذلك بالفعل.

قال تري ماكارفر، من شركة“تريفيوم تشاينا” الاستشارية، إن“معظم الشركات ليس لديها بديل للصين، لكن عليها أن تجد استراتيجيات للعمل في بيئة عالية المخاطر”.

خصصت شركتا“أبل” و“إنتل” استثمارات مستقبلية لدول أخرى، مثل الهند أو جنوب شرق آسيا، مع الحفاظ على مصانعهما في الصين، في استراتيجية تحوطية تُعرف باسم“الصين زائد واحد”، لكن الإستراتيجية الأكثر تفكيرًا هي“الصين من أجل الصين”، إذ يعاد تنظيم العمليات الصينية بحيث تنتج السلع للاستهلاك المحلي فقط.