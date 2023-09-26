لماذا يعتقد الاقتصاديون أن دورة رفع أسعار الفائدة العالمية انتهت؟

أصبح خبراء الاقتصاد وأسواق المال ومعظم البنوك المركزية، مقتنعين بأنه لن تكون ثمة حاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، خصوصا وسط تزايد الأدلة على تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

قرر صُناع السياسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا، هذا الأسبوع، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وشدد محافظو البنوك المركزية على ضرورة الحفاظ على هدوء الأعصاب بدلاً من تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر مع استمرار انخفاض معدلات التضخم في معظم الدول الغربية.

قالت جينيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين لدى“كابيتال إيكونوميكس”:“لقد بلغنا مرحلة بارزة في دورة السياسة النقدية العالمية، و انتهت دورة التشديد النقدي العالمية”.

وتتوقع الشركة الاستشارية أن يُخفض أكثر من 30 بنكا مركزيًا في العالم أسعار الفائدة الربع المقبل بدلاً من رفعها، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية عام 2020.

استوعبت الأسواق المالية الرسالة، إذ يقوم المتداولون الآن بتحديد التسعير على أساس عدم رفع معظم البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة بشكل أكثر وتخفيضها من قبل البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات الناشئة.

قال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين في بنك“سيتي” الأمريكي، إن الاقتصاد العالمي يقترب من“نقطة انتقالية” تتمثل في انخفاض النمو والتضخم.

وقال شيتس:“نرى أدلة على وجود نظام جديد يتميز بتباطؤ كل من النمو والتضخم بشكل تدريجي”.

هذا التغير يأتي في أعقاب تقارير عن تباطؤ التضخم في العديد من البلدان، وتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تظهر أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة والارتفاع الأخير في أسعار البترول إلى حوالي 95 دولارا للبرميل تولد علامات“ملموسة بشكل متزايد” على تباطؤ النمو.

بدأت البنوك المركزية في الاستجابة لهذه البيانات، حيث خفضت العديد من الاقتصادات الناشئة أسعار الفائدة، فيما أثارت قرارات الإبقاء على تكاليف الاقتراض بدلاً من رفعها في بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري دهشة الاقتصاديين.

لا يزال صُناع السياسة النقدية في الاقتصادات الرائدة غير مستعدين للحديث عن إمكانية خفض أسعار الفائدة ويسعون للثبات حتى يكون هناك قدر أكبر من اليقين بأنهم استعادوا استقرار الأسعار.

رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، لكن كبير الاقتصاديين في البنك فيليب لين قال الخميس الماضي إن أسعار الفائدة في طريقها لكبح التضخم المرتفع شريطة“بقائها عند هذه المستويات لفترة طويلة بما فيه الكفاية”.

وكانت هذه أقوى إشارة من البنك حتى الآن، بأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو بلغت ذروتها على الأرجح.

كما شدد أعضاء بنك إنجلترا، الذين صوتوا لصالح إبقاء أسعار الفائدة، على الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية“مقيدة” لحين تحقيق تقدم ملموس ضد التضخم، بدلاً من الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

وفي الولايات المتحدة، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، من جديد اعتقاد البنك المركزي بأنه يحتاج للاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول لمراعاة حقيقة أن النمو استمر بشكل مفاجئ في أكبر اقتصاد في العالم.

صرح ريتشارد كلاريدا، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ويعمل الآن في شركة“بيمكو” لإدارة السندات، أن هذا النهج يعكس“عزم” البنك المركزي على التحوط ضد استمرار التضخم.

وأوضح أن التحركات التالية للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ستعتمد جميعها على البيانات وسيحرصون جميعاً على حماية سمعتهم عندما يتعلق الأمر باستقرار الأسعار.

ومع ذلك، شكك العديد من الاقتصاديين في مدى حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتبني سياسة عدوانية بشأن أسعار الفائدة مع استقرار الأسعار في الولايات المتحدة، خاصة في ظل تشديد الأوضاع المالية التي يعتقد الكثيرون أنها قد تعوض الحاجة إلى الرفع النهائي لأسعار الفائدة الذي توقعه المسؤولون في توقعاتهم الاقتصادية المحدثة التي نُشرت مؤخرًا.

وأوضح باول أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، لا ينبغي تفسيره على أنه إشارة إلى أن البنك المركزي يعتقد أنه وصل إلى نقطة النهاية في حملته لشد الخناق على النظام المالي.

لكن التوقعات الأكثر تفاؤلاً، خصوصا فيما يتعلق بالنمو والبطالة، بدت خيالية في نظر البعض.

وحذرت مونيكا ديفيند، رئيسة معهد أموندي، قائلة:“لقد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الكثير، وهذا القدر من التشديد المتأخر سيضر بالاقتصاد في نهاية المطاف”.

ويأتي التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم بشكل حاد في العديد من المناطق.

في الولايات المتحدة، انخفضت وتيرة نمو الأسعار بأكثر من النصف من الذروة البالغة 9.1% في يونيو 2022 إلى 3.7% الشهر الماضي.

أما في بعض دول البلطيق وأوروبا الشرقية، انخفض التضخم بأكثر من 10% عن الذروة.

كما يُتوقع أن تظهر البيانات الرسمية الأسبوع المقبل انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في عامين عند 4.6% في سبتمبر، منخفضاً من 5.2% في أغسطس وذروة بلغت 10.6% في أكتوبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، ضعف النشاط الاقتصادي، إذ أشارت مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر، وهي مقياس رئيسي للأداء الاقتصادي، إلى ضعف في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، فيما سجلت الولايات المتحدة مزيدًا من التباطؤ.