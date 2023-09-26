لماذا يعتقد الاقتصاديون أن دورة رفع أسعار الفائدة العالمية انتهت؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) الاقتصاد العالمي يُظهر علامات على التباطؤ مما يعزز آمال المستثمرين في انحسار ضغوط التضخم
أصبح خبراء الاقتصاد وأسواق المال ومعظم البنوك المركزية، مقتنعين بأنه لن تكون ثمة حاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، خصوصا وسط تزايد الأدلة على تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
قرر صُناع السياسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا، هذا الأسبوع، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وشدد محافظو البنوك المركزية على ضرورة الحفاظ على هدوء الأعصاب بدلاً من تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر مع استمرار انخفاض معدلات التضخم في معظم الدول الغربية.
قالت جينيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين لدى“كابيتال إيكونوميكس”:“لقد بلغنا مرحلة بارزة في دورة السياسة النقدية العالمية، و انتهت دورة التشديد النقدي العالمية”.
وتتوقع الشركة الاستشارية أن يُخفض أكثر من 30 بنكا مركزيًا في العالم أسعار الفائدة الربع المقبل بدلاً من رفعها، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية عام 2020.
استوعبت الأسواق المالية الرسالة، إذ يقوم المتداولون الآن بتحديد التسعير على أساس عدم رفع معظم البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة بشكل أكثر وتخفيضها من قبل البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات الناشئة.
قال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين في بنك“سيتي” الأمريكي، إن الاقتصاد العالمي يقترب من“نقطة انتقالية” تتمثل في انخفاض النمو والتضخم.
وقال شيتس:“نرى أدلة على وجود نظام جديد يتميز بتباطؤ كل من النمو والتضخم بشكل تدريجي”.
هذا التغير يأتي في أعقاب تقارير عن تباطؤ التضخم في العديد من البلدان، وتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تظهر أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة والارتفاع الأخير في أسعار البترول إلى حوالي 95 دولارا للبرميل تولد علامات“ملموسة بشكل متزايد” على تباطؤ النمو.
بدأت البنوك المركزية في الاستجابة لهذه البيانات، حيث خفضت العديد من الاقتصادات الناشئة أسعار الفائدة، فيما أثارت قرارات الإبقاء على تكاليف الاقتراض بدلاً من رفعها في بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري دهشة الاقتصاديين.
لا يزال صُناع السياسة النقدية في الاقتصادات الرائدة غير مستعدين للحديث عن إمكانية خفض أسعار الفائدة ويسعون للثبات حتى يكون هناك قدر أكبر من اليقين بأنهم استعادوا استقرار الأسعار.
رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، لكن كبير الاقتصاديين في البنك فيليب لين قال الخميس الماضي إن أسعار الفائدة في طريقها لكبح التضخم المرتفع شريطة“بقائها عند هذه المستويات لفترة طويلة بما فيه الكفاية”.
وكانت هذه أقوى إشارة من البنك حتى الآن، بأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو بلغت ذروتها على الأرجح.
كما شدد أعضاء بنك إنجلترا، الذين صوتوا لصالح إبقاء أسعار الفائدة، على الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية“مقيدة” لحين تحقيق تقدم ملموس ضد التضخم، بدلاً من الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
وفي الولايات المتحدة، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، من جديد اعتقاد البنك المركزي بأنه يحتاج للاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول لمراعاة حقيقة أن النمو استمر بشكل مفاجئ في أكبر اقتصاد في العالم.
صرح ريتشارد كلاريدا، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ويعمل الآن في شركة“بيمكو” لإدارة السندات، أن هذا النهج يعكس“عزم” البنك المركزي على التحوط ضد استمرار التضخم.
وأوضح أن التحركات التالية للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ستعتمد جميعها على البيانات وسيحرصون جميعاً على حماية سمعتهم عندما يتعلق الأمر باستقرار الأسعار.
ومع ذلك، شكك العديد من الاقتصاديين في مدى حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتبني سياسة عدوانية بشأن أسعار الفائدة مع استقرار الأسعار في الولايات المتحدة، خاصة في ظل تشديد الأوضاع المالية التي يعتقد الكثيرون أنها قد تعوض الحاجة إلى الرفع النهائي لأسعار الفائدة الذي توقعه المسؤولون في توقعاتهم الاقتصادية المحدثة التي نُشرت مؤخرًا.
وأوضح باول أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، لا ينبغي تفسيره على أنه إشارة إلى أن البنك المركزي يعتقد أنه وصل إلى نقطة النهاية في حملته لشد الخناق على النظام المالي.
لكن التوقعات الأكثر تفاؤلاً، خصوصا فيما يتعلق بالنمو والبطالة، بدت خيالية في نظر البعض.
وحذرت مونيكا ديفيند، رئيسة معهد أموندي، قائلة:“لقد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الكثير، وهذا القدر من التشديد المتأخر سيضر بالاقتصاد في نهاية المطاف”.
ويأتي التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم بشكل حاد في العديد من المناطق.
في الولايات المتحدة، انخفضت وتيرة نمو الأسعار بأكثر من النصف من الذروة البالغة 9.1% في يونيو 2022 إلى 3.7% الشهر الماضي.
أما في بعض دول البلطيق وأوروبا الشرقية، انخفض التضخم بأكثر من 10% عن الذروة.
كما يُتوقع أن تظهر البيانات الرسمية الأسبوع المقبل انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في عامين عند 4.6% في سبتمبر، منخفضاً من 5.2% في أغسطس وذروة بلغت 10.6% في أكتوبر الماضي.
وفي الوقت نفسه، ضعف النشاط الاقتصادي، إذ أشارت مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر، وهي مقياس رئيسي للأداء الاقتصادي، إلى ضعف في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، فيما سجلت الولايات المتحدة مزيدًا من التباطؤ.
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