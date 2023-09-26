وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة متحف الحضارة

MENAFN - Al-Borsa News) ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

واستهل الاجتماع، بعرض تقديمي عن أداء المتحف وأعداد الزائرين به خلال الفترة الماضية، ونسبة الإيرادات التي حققها المتحف خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى أغسطس 2023، حيث تزايد إقبال الزائرين من الأجانب والمصريين.

كما تم إحاطة أعضاء المجلس بأبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية والبحثية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية ومنها حفل السوبرانو أميرة سليم في إطار فعاليات” مصر الخالدة”، وفعالية التي تم تنظيمها“النور والأمل” بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، ومعرض مؤقت تحت عنوان” سليم حسن .. رائد علم المصريات” بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ومعرض مؤقت تحت عنوان” الطريق إلى مكة”، وفعاليات تراثية وفنية تحت عنوان” تراث الجيزة”، وفعاليات أخرى تحت عنوان“الآلآت الموسيقية”، والمدرسة الصيفية للتدريب في علوم الصيانة والترميم.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، كما تم مناقشة والموافقة على المشروع المُقدم للإيرادات والمصروفات المتوقعة لهيئة المتحف للعام المالي الحالي 2023/2024، ومناقشة بنود الأنشطة والفعاليات المختلفة التي يقدمها المتحف.

كما تم أيضاً مناقشة بعض المقترحات والأفكار التى من شأنها أن تساهم في تقديم تجارب سياحية مختلفة للزائرين مما يعمل على إثراء زيارتهم للمتحف.