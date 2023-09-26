الاستثمار تستهدف إصدار 45 رخصة ذهبية جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة البت فى 45 طلبًا جديدًا للحصول على الرخصة الذهبية، بعدما منحت بالفعل نحو 22 رخصة ذهبية.

وكشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن تلك الخطوة بهدف تشجيع إقامة مشروعات فى عدد من القطاعات المستهدفة.

وقال حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار لـ((البورصة)) الأسبوع الماضى، إن مجلس الوزراء يدرس حالياً منح رخصتين جديدتين، بعدما منحت الهيئة نحو 22 رخصة ذهبية للمستثمرين منذ بداية العام الجارى.

وأوضحت الوثيقة، أنه تم الاتفاق مع مختلف الجهات المنوطة بإصدار الموافقات المطلوبة، كما تم التوافق على ألا يستغرق وقت الحصول على تلك الموافقات أكثر من أسبوع.

وأوضحت الوثيقة، أن عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة على الطلبات المقدمة للحصول على الرخصة الذهبية، وسوف تسرى هذه الإجراءات ليس فقط على الخطوات الخاصة بإنشاء المشروعات بل تمتد لتشمل الخطوات الخاصة بالاستحواذ والدمج بين الشركات.

وأشارت الوثيقة إلى توجيه الحكومة بتشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة ما تم طرحه من مقترحات تتعلق بالتوسع فى إقامة المشروعات التى تعمل بنظام المناطق الحرة، وما سيتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات لهذه المشروعات، نظرًا للعديد من العوائد الاقتصادية التى ستتحقق من إقامة تلك المشروعات.

وتتضمن العوائد الاقتصادية، رفع عبء تكلفة المبانى والإنشاءات التى ستقام داخل المنطقة الحرة الخاصة علاوة على سرعة مزاولة تلك المشروعات للنشاط بمجرد الانتهاء من التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط، مما يعود بأثر إيجابى سريع على المؤشرات الاقتصادية، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة، بالإضافة إلى زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بالمناطق الحرة، وزيادة مصادر النقد الأجنبى، وتنمية الصادرات الخارجية المصرية، وتعزيز الوضع التنافسى لها بالأسواق الخارجية.