الاستثمار تستهدف إصدار 45 رخصة ذهبية جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة البت فى 45 طلبًا جديدًا للحصول على الرخصة الذهبية، بعدما منحت بالفعل نحو 22 رخصة ذهبية.
وكشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن تلك الخطوة بهدف تشجيع إقامة مشروعات فى عدد من القطاعات المستهدفة.
وقال حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار لـ((البورصة)) الأسبوع الماضى، إن مجلس الوزراء يدرس حالياً منح رخصتين جديدتين، بعدما منحت الهيئة نحو 22 رخصة ذهبية للمستثمرين منذ بداية العام الجارى.
وأوضحت الوثيقة، أنه تم الاتفاق مع مختلف الجهات المنوطة بإصدار الموافقات المطلوبة، كما تم التوافق على ألا يستغرق وقت الحصول على تلك الموافقات أكثر من أسبوع.
وأوضحت الوثيقة، أن عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة على الطلبات المقدمة للحصول على الرخصة الذهبية، وسوف تسرى هذه الإجراءات ليس فقط على الخطوات الخاصة بإنشاء المشروعات بل تمتد لتشمل الخطوات الخاصة بالاستحواذ والدمج بين الشركات.
وأشارت الوثيقة إلى توجيه الحكومة بتشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة ما تم طرحه من مقترحات تتعلق بالتوسع فى إقامة المشروعات التى تعمل بنظام المناطق الحرة، وما سيتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات لهذه المشروعات، نظرًا للعديد من العوائد الاقتصادية التى ستتحقق من إقامة تلك المشروعات.
وتتضمن العوائد الاقتصادية، رفع عبء تكلفة المبانى والإنشاءات التى ستقام داخل المنطقة الحرة الخاصة علاوة على سرعة مزاولة تلك المشروعات للنشاط بمجرد الانتهاء من التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط، مما يعود بأثر إيجابى سريع على المؤشرات الاقتصادية، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة، بالإضافة إلى زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بالمناطق الحرة، وزيادة مصادر النقد الأجنبى، وتنمية الصادرات الخارجية المصرية، وتعزيز الوضع التنافسى لها بالأسواق الخارجية.
MENAFN26092023000202011048ID1107141263
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.